20:37 26.04.2026
В Канаде планируют запретить соцсети и чат-боты с ИИ для молодежи

CBC: Канадская провинция Манитоба планирует запретить соцсети и ИИ для молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти канадской провинции Манитоба объявили о планах запретить для молодежи соцсети и чат-боты на основе искусственного интеллекта.
  • Эти платформы вызывают у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем, считает премьер Манитобы.
  • Предлагаемый закон станет первым в своем роде в стране.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти канадской провинции Манитоба объявили о планах запретить соцсети и чат-боты на основе искусственного интеллекта для молодежи, что стало первым подобным решением в Канаде, сообщает телеканал CBC.
«
"Премьер Манитобы Ваб Кинев объявил в субботу, что город запретит молодежи пользоваться социальными сетями и чат-ботами с искусственным интеллектом. Предлагаемый закон, защищающий молодежь от вредного воздействия социальных сетей, станет первым в своем роде в Канаде", - говорится в сообщении.
По мнению премьера, эти платформы созданы для того, чтобы вызывать у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем. Пока что премьер не назвал будущий возрастной ценз для соцсетей, а также не уточнил, когда именно будет введен запрет.
