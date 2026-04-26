В Канаде планируют запретить соцсети и чат-боты с ИИ для молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти канадской провинции Манитоба объявили о планах запретить для молодежи соцсети и чат-боты на основе искусственного интеллекта.
- Эти платформы вызывают у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем, считает премьер Манитобы.
- Предлагаемый закон станет первым в своем роде в стране.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Власти канадской провинции Манитоба объявили о планах запретить соцсети и чат-боты на основе искусственного интеллекта для молодежи, что стало первым подобным решением в Канаде, сообщает телеканал CBC.
"Премьер Манитобы Ваб Кинев объявил в субботу, что город запретит молодежи пользоваться социальными сетями и чат-ботами с искусственным интеллектом. Предлагаемый закон, защищающий молодежь от вредного воздействия социальных сетей, станет первым в своем роде в Канаде", - говорится в сообщении.
По мнению премьера, эти платформы созданы для того, чтобы вызывать у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем. Пока что премьер не назвал будущий возрастной ценз для соцсетей, а также не уточнил, когда именно будет введен запрет.