В Канаде планируют запретить соцсети и чат-боты с ИИ для молодежи

"Премьер Манитобы Ваб Кинев объявил в субботу, что город запретит молодежи пользоваться социальными сетями и чат-ботами с искусственным интеллектом. Предлагаемый закон, защищающий молодежь от вредного воздействия социальных сетей, станет первым в своем роде в Канаде", - говорится в сообщении.

По мнению премьера, эти платформы созданы для того, чтобы вызывать у людей зависимость и проблемы с психическим здоровьем. Пока что премьер не назвал будущий возрастной ценз для соцсетей, а также не уточнил, когда именно будет введен запрет.