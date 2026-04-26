08:23 26.04.2026
Юрист рассказал, что грозит за использование магнита на счетчиках

Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды. Архивное фото
  • Использование магнитов для искажения показаний счетчиков грозит россиянам штрафом до 200 тысяч рублей.
  • За такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей.
  • Возможна уголовная ответственность по статье 165 УК РФ, нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Использование магнитов для искажения показаний счетчиков грозит россиянам штрафом до 200 тысяч рублей, и более того - лишением свободы до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
Он отметил, что жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. Если их найдут на счетчиках, ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет.
"За такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам". Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителю придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ, включая стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции", - рассказал Курбаков.
Он добавил, что возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" - нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.
Курбаков подчеркнул, что после выявления нарушения счетчик подлежит обязательной замене за счет виновника, а в некоторых случаях возможно даже отключение воды до устранения нарушений.
