Юрист рассказал, что грозит за использование магнита на счетчиках

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Использование магнитов для искажения показаний счетчиков грозит россиянам штрафом до 200 тысяч рублей, и более того - лишением свободы до двух лет, рассказал РИА Новости юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Он отметил, что жильцам запрещено вмешиваться в работу счетчиков, в том числе использовать любые устройства и программы, чтобы исказить показания. Если их найдут на счетчиках, ресурсоснабжающая организация сделает перерасчет.

"За такие действия предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам, газопроводам". Она предусматривает штраф от 10 тысяч до 200 тысяч рублей. Помимо этого, нарушителю придется полностью возместить ущерб компании ЖКХ, включая стоимость неучтенных ресурсов и штрафные санкции", - рассказал Курбаков.

Он добавил, что возможна и уголовная ответственность по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" - нарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 300 тысяч рублей.