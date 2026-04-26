В Иране казнили члена запрещенной в стране группировки

ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Власти Ирана казнили члена группировки "Джейш аль-Адль", признанной в Иране террористической, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

Боевики суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в приграничной с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан

« "Амер Рамеш, террорист, обученный (группировкой "Джейш аль-Адль" - ред.), был повешен на виселице правосудия", - говорится в сообщении.

По информации гостелерадиокомпании, мужчина был казнен по обвинению в участии в мятеже, организации засад и заложении взрывчатки на пути вооруженных сил исламской республики, а также в участии в группировке "Джейш аль-Адль", признанной в Иране террористической.

Приговор был приведен в исполнение утром в воскресенье в соответствии с установленной законом процедурой после утверждения окончательного приговора верховным судом страны.