В Иране казнили члена запрещенной в стране группировки

Власти Ирана казнили члена запрещенной в стране группировки "Джейш аль-Адль"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иране казнили члена признанной в стране террористической группировки "Джейш аль-Адль".
  • Его обвинили в участии в мятеже, организации засад и заложении взрывчатки на пути вооруженных сил исламской республики.
  • Приговор был приведен в исполнение после утверждения верховным судом страны.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Власти Ирана казнили члена группировки "Джейш аль-Адль", признанной в Иране террористической, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
Боевики суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") систематически совершают рейды на сотрудников и здания государственных ведомств Ирана в приграничной с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан.
"Амер Рамеш, террорист, обученный (группировкой "Джейш аль-Адль" - ред.), был повешен на виселице правосудия", - говорится в сообщении.

По информации гостелерадиокомпании, мужчина был казнен по обвинению в участии в мятеже, организации засад и заложении взрывчатки на пути вооруженных сил исламской республики, а также в участии в группировке "Джейш аль-Адль", признанной в Иране террористической.
Приговор был приведен в исполнение утром в воскресенье в соответствии с установленной законом процедурой после утверждения окончательного приговора верховным судом страны.
В августе подразделение "Кудс" сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) провело несколько спецопераций в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, в ходе которых были ликвидированы и задержаны десятки боевиков группировки.
