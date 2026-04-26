В Иране задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив
15:42 26.04.2026
В Иране задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

IRNA: КСИР задержал два судна, пытавшихся скрытно пройти через Ормузский пролив

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВМС КСИР задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив.
  • Они шли без разрешения, неоднократно нарушая морское право.
  • Задержанные суда связаны с Израилем.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) задержали два связанных с Израилем судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив, передает агентство IRNA.
«
"Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом "MSC‑FRANCESCA", а также "EPAMINODES", которые... имели целью скрытый выход из пролива", - говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, задержанные суда шли "без разрешения, неоднократно нарушая морское право и намеренно создавая помехи в работе навигационного оборудования".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
