Пезешкиан заявил, что Иран не будет участвовать в переговорах под давлением

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что Тегеран не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива, сообщает телеканал Press TV в Telegram-канале..
"В телефонном разговоре с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом президент Пешезкиан подтвердил, что Иран не вступит в переговоры под давлением, угрозами или блокадой", — говорится в публикации.
Иранский президент также рекомендовал США для возобновления диалога убрать все препятствия, в том числе снять блокаду Ормузского пролива.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в субботу прибыл в Пакистан, который выступает посредником Штатами и Ираном. Утром туда собирались отправиться представители США, однако американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку. Позднее в тот же день хозяин Белого дома выступил с утверждением, что Штаты получили новое, "гораздо лучшее" предложение от Тегерана.
При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокад портов ИРИ и пообещал снять ее только после достижения соглашения. Тегеран в ответ перекрыл Ормузский пролив и отказался от новых контактов.
Тем временем Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.