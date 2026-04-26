Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан заявил, что Иран не будет участвовать в переговорах под давлением
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 26.04.2026 (обновлено: 07:23 26.04.2026)
Пезешкиан заявил, что Иран не будет участвовать в переговорах под давлением

Пезешкиан: Иран не будет участвовать в переговорах в условиях давления или угроз

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива.
  • Пезешкиан рекомендовал США убрать все препятствия для возобновления диалога.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом заявил, что Тегеран не будет участвовать в мирных переговорах в условиях давления, угроз или блокады Ормузского пролива, сообщает телеканал Press TV в Telegram-канале..
«
"В телефонном разговоре с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом президент Пешезкиан подтвердил, что Иран не вступит в переговоры под давлением, угрозами или блокадой", — говорится в публикации.
Иранский президент также рекомендовал США для возобновления диалога убрать все препятствия, в том числе снять блокаду Ормузского пролива.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в субботу прибыл в Пакистан, который выступает посредником Штатами и Ираном. Утром туда собирались отправиться представители США, однако американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку. Позднее в тот же день хозяин Белого дома выступил с утверждением, что Штаты получили новое, "гораздо лучшее" предложение от Тегерана.
При этом в ИРИ изначально отрицали планы встретиться с американцами.
Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокад портов ИРИ и пообещал снять ее только после достижения соглашения. Тегеран в ответ перекрыл Ормузский пролив и отказался от новых контактов.
Тем временем Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит предложения по урегулированию и делегации не проведут встречу.
В миреИранПакистанСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала