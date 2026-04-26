Краткий пересказ от РИА ИИ В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным семьям вместо частичной компенсации.

Сейчас суммы таких выплат в регионах различаются, критерии для их получения устанавливаются субъектами самостоятельно.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила бесплатно предоставлять многодетным семьям школьную форму вместо региональной компенсации, которая только частично покрывает расходы.

России можно получить частичную компенсацию на школьную форму. Сумма выплаты и адресаты в каждом субъекте отличаются, регионы сами устанавливают необходимые критерии для ее получения: только первоклассникам, многодетным или малоимущим семьям и так далее.

"Правильным было бы решение обеспечивать школьников именно формой. Ведь сейчас получается, что в одном регионе выплата на школьную форму для многодетных составляет 2,5 тысячи рублей, в другом - 12 тысяч рублей. Таким образом, кто-то только пиджак может с рубашкой купить, а кто-то полный комплект, еще и в двух экземплярах, с учетом стирки", - сказала Буцкая

Парламентарий отметила, что для поддержки российских производителей школьной формы государством в 2026 году будет выделено 100 миллионов рублей, в 2027 году - также 100 миллионов рублей.

"Это и российских производителей поддержит", - заключила она.