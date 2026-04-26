16:44 26.04.2026
В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным

© РИА Новости / Александр Кряжев
Школьница перед торжественной линейкой 1 сентября
Школьница перед торжественной линейкой 1 сентября. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным семьям вместо частичной компенсации.
  • Сейчас суммы таких выплат в регионах различаются, критерии для их получения устанавливаются субъектами самостоятельно.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости предложила бесплатно предоставлять многодетным семьям школьную форму вместо региональной компенсации, которая только частично покрывает расходы.
В России можно получить частичную компенсацию на школьную форму. Сумма выплаты и адресаты в каждом субъекте отличаются, регионы сами устанавливают необходимые критерии для ее получения: только первоклассникам, многодетным или малоимущим семьям и так далее.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
16 января, 02:25
"Правильным было бы решение обеспечивать школьников именно формой. Ведь сейчас получается, что в одном регионе выплата на школьную форму для многодетных составляет 2,5 тысячи рублей, в другом - 12 тысяч рублей. Таким образом, кто-то только пиджак может с рубашкой купить, а кто-то полный комплект, еще и в двух экземплярах, с учетом стирки", - сказала Буцкая.
Парламентарий отметила, что для поддержки российских производителей школьной формы государством в 2026 году будет выделено 100 миллионов рублей, в 2027 году - также 100 миллионов рублей.
"Это и российских производителей поддержит", - заключила она.
С сентября 2025 года в РФ вступили в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. В Минпросвещения РФ ранее сообщали, что не планируют вводить единую школьную форму, учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В ГД предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных
24 апреля, 04:50
 
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
