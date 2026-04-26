11:37 26.04.2026
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь актом отчаяния

Депутат Белик назвал массированную атаку ВСУ на Севастополь актом отчаяния

  • Массированная воздушная атака ВСУ на Севастополь была названа депутатом Госдумы Дмитрием Беликом актом отчаяния.
  • В результате атаки на Севастополь уничтожена 71 воздушная цель, один человек погиб, четверо ранены, повреждены 34 многоквартирных дома и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры.
  • Дмитрий Белик заявил, что киевский режим атакует гражданскую инфраструктуру для использования в качестве «декларации для очередного похода в Европу за деньгами».
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Массированная воздушная атака ВСУ на Севастополь является актом отчаяния, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
ВСУ минувшей ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. Один человек погиб, четверо ранены. Повреждены 34 многоквартирных дома (выбиты окна, местами повреждены балконы) и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры.
"Массированная ночная атака на город-герой - акт отчаяния и попытка оказать психологического давление на севастопольцев. Она нужна украинской пропаганде для демонстрации своих побед, так как 90 миллиардов, выделяемых Евросоюзом, надолго не хватит, а чтобы попросить еще деньги, нужно показать свои победы", - сказал Белик.
По его словам, киевский режим отдает приказ атаковать гражданскую инфраструктуру Севастополя и других российских городов, чтобы затем использовать в качестве "декларации для очередного похода в Европу за деньгами".
Депутат также поблагодарил российских военных, отбивших массированную атаку ВСУ на город.
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольЕвропаДмитрий БеликМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
