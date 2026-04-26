Премьер Баварии выступил за скорейшее возвращение в ФРГ службы по призыву
22:07 26.04.2026
Премьер Баварии выступил за скорейшее возвращение в ФРГ службы по призыву

Бундесвер. Архивное фото
Бундесвер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал к скорейшему возвращению в Германии обязательной военной службы.
  • По его словам, если бундесвер должен стать крупнейшей армией в Европе, то без этого не обойтись.
  • Кроме того, нужна концепция подготовки резервистов, добавил Зедер.
БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал к скорейшему возвращению в стране обязательной военной службы.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщил о планах нарастить численность бундесвера до 460 тысяч человек, включая резервистов.
"Для нас совершенно ясно: если бундесвер должен стать крупнейшей армией в Европе, то без обязательной военной службы по призыву не обойтись", - сказал Зедер в интервью газете Bild.

Он убежден, что практикуемая в Германии добровольная служба в армии не позволит обеспечить озвученную Писториусом численность бундесвера.
"Поэтому обязательная военная служба должна быть введена как можно скорее и, кроме того, нужна концепция подготовки резервистов", - добавил Зедер.
По информации министерства обороны ФРГ, сейчас общая численность действующих немецких военных составляет около 185,4 тысячи человек. Новый закон о службе в армии в ФРГ предусматривает возможность возврата к приостановленной в 2011 году обязательной военной службе только при нехватке добровольцев или ухудшении ситуации в сфере безопасности.
