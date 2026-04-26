Премьер Баварии выступил за скорейшее возвращение в ФРГ службы по призыву

БЕРЛИН, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал к скорейшему возвращению в стране обязательной военной службы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее сообщил о планах нарастить численность бундесвера до 460 тысяч человек, включая резервистов.

« "Для нас совершенно ясно: если бундесвер должен стать крупнейшей армией в Европе, то без обязательной военной службы по призыву не обойтись", - сказал Зедер в интервью газете Bild.

Он убежден, что практикуемая в Германии добровольная служба в армии не позволит обеспечить озвученную Писториусом численность бундесвера.

"Поэтому обязательная военная служба должна быть введена как можно скорее и, кроме того, нужна концепция подготовки резервистов", - добавил Зедер.