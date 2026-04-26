"Сошел с ума": в европарламенте забили тревогу из-за заявления Мерца - РИА Новости, 26.04.2026
05:27 26.04.2026
"Сошел с ума": в европарламенте забили тревогу из-за заявления Мерца

Депутат Зайончковская-Герник: Мерц сошел с ума, пытаясь открыть Киеву путь в ЕС

© REUTERS / Nadja WohllebenКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© REUTERS / Nadja Wohlleben
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник резко высказалась против предложения канцлера Мерца об усилении интеграции Украины с ЕС.
  • По ее словам, хотя у Киева пока нет права голоса в ЕС, ее интересы представлены и защищены Брюсселем лучше, чем интересы Польши.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сошел с ума, предложив усилить интеграцию Украины с ЕС, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать ПОЛНОМУ вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента", — написала она.
По словам политика, хотя у Киева пока нет права голоса в ЕС, ее интересы представлены и защищены Брюсселем лучше, чем интересы Польши.
"С таким мощным немецким лобби это (Получение права голоса — Прим. ред.) еще впереди", — возмутилась депутат.
В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения путем участия Киева в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В миреУкраинаГерманияПольшаФридрих МерцВладимир ЗеленскийКайя КалласЕвросоюзЕвропейский советЕвропарламент
 
 
