Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник резко высказалась против предложения канцлера Мерца об усилении интеграции Украины с ЕС.
- По ее словам, хотя у Киева пока нет права голоса в ЕС, ее интересы представлены и защищены Брюсселем лучше, чем интересы Польши.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сошел с ума, предложив усилить интеграцию Украины с ЕС, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Кто-то здесь серьезно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет содействовать ПОЛНОМУ вступлению Украины в ЕС, предложив ей прямо сейчас участвовать в работе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента", — написала она.
"С таким мощным немецким лобби это (Получение права голоса — Прим. ред.) еще впереди", — возмутилась депутат.
В пятницу канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения путем участия Киева в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.