Ученый рассказал, как отличить ядовитую гадюку от ужа

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Гадюка имеет вертикальный зрачок, треугольную голову, короткий хвост и зигзагообразную полосу на спине, тогда как у ужа - овальная голова с желтыми пятнами, округлый зрачок и длинный хвост, сообщил РИА Новости герпетолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Дунаев.

"Молодые гадюки часто имеют медно-коричневатую окраску тела с зигзагообразной полосой. У взрослых гадюк преобладают серо-черные тона, однако среди них часто встречаются и меланисты - особи черной окраски. На голове гадюк обычно хорошо заметен Х-образный рисунок. Зрачок у них вертикальный, как у кошки, хвост короткий, из толстого основания резко сужается", - рассказал Дунаев.

Биолог отметил, что голова у гадюк треугольная, как равнобедренный треугольник с округлыми углами и отчетливым шейным сужением за головой. А неядовитый уж имеет овальную голову, длинный хвост и округлый зрачок.