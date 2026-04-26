На Западе рассказали, чем авантюра против России обернулась для Европы

- Введение новых санкций Евросоюза против России втягивает Брюссель в прямой конфликт с Пекином, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Введение новых санкций Евросоюза против России, затрагивающих, в том числе, китайские компании, втягивает Брюссель в прямой конфликт с Пекином, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
На этой неделе Евросовет принял 20-й пакет ограничительных мер против Москвы. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
КНР выразила резкое недовольство и выступила против включения шести китайских компаний в список ограничений.
В российском МИД пообещали отреагировать соответственно после тщательного анализа новых рестрикций. Вместе с тем там заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.