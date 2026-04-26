Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, чем авантюра против России обернулась для Европы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 26.04.2026
На Западе рассказали, чем авантюра против России обернулась для Европы

Диесен: новые санкции против России втягивают ЕС в конфликт с Китаем

Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Введение новых санкций Евросоюза против России втягивает Брюссель в прямой конфликт с Пекином, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Введение новых санкций Евросоюза против России, затрагивающих, в том числе, китайские компании, втягивает Брюссель в прямой конфликт с Пекином, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Инстинкт самосохранения у Брюсселя поразительно слаб, поскольку ЕС также вступает в конфликт с Китаем", — высказался он в соцсети X.
На этой неделе Евросовет принял 20-й пакет ограничительных мер против Москвы. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
КНР выразила резкое недовольство и выступила против включения шести китайских компаний в список ограничений.
В российском МИД пообещали отреагировать соответственно после тщательного анализа новых рестрикций. Вместе с тем там заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.
В миреРоссияБрюссельЕвропаМария ЗахароваЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении РоссииКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала