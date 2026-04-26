Европа не услышала предупреждения Минобороны России: вы в итоге доигрались

В ночь на 25 апреля 2026 года, во время налета российских дронов на южные районы Украины, произошел инцидент, который может полностью поменять конфигурацию текущего конфликта и сделать НАТО его прямым и официальным участником.
Минобороны Румынии сообщило, что в воздушном пространстве Украины, в районе города Рени (Одесская область), силами ПВО НАТО был идентифицирован российский беспилотник, якобы приближающийся к границе с Румынией. В связи с этим с авиабазы в Фетешти были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС, которые "получили разрешение" сбить беспилотник, что и было сделано из воздушного пространства Румынии ракетами "воздух — воздух".
С этого момента начинаются расхождения.
По изначальным данным, российский дрон был сбит "в украинском воздушном пространстве в полутора километрах от города Рени". Согласно дальнейшим уточнениям, обломки дрона упали в районе румынского города Галац и при этом "повредили ЛЭП и хозпостройку".
Бросается в глаза то, что от места якобы поражения российского дрона до точки падения его обломков расстояние по прямой составляет ровно 20 километров. Любой, кто хоть немного знаком с поведением сбитых дронов (в частности, "Гераней"), может задать вопрос: что это за обломки такие волшебные, которые силой мысли могут лететь еще пару десятков километров?
Одновременно с этим в МО Румынии опять начали менять показания и теперь заявили, что истребители лишь "установили радиолокационный контакт с целью" и после этого ее отслеживали, но не сбивали. В любом случае, даже не предъявив вещественных доказательств инцидента, власти Румынии заявили России протест, а МИД страны вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева.
Британское Минобороны также опровергло, что именно королевские ВВС сбили российский БПЛА.
Вне зависимости от того, был мальчик или нет, сбивали его британцы или нет, данный инцидент и динамика подачи информации о нем со стороны НАТО говорит только об одном. Это показательный и нарочитый сигнал и вызов России: "Теперь у нас нет ограничений, мы плюем на ваши угрозы и предупреждения и берем на себя риск полномасштабной войны в Европе".
Это также и сообщение в сторону США после вчерашнего заявления Макрона, где он сообщил, что "Соединенные Штаты больше не воспринимаются как союзник, на которого можно положиться". Иными словами, своим "бывшим" европейцы показывают, что не очень-то и нужно было и мы теперь сами взрослые и даже умеем кусаться.
Напомним, что с самого начала СВО Зеленский не переставая требовал от европейских спонсоров установить над Украиной бесполетную зону или как минимум сбивать силами НАТО российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины.
Достаточно долгое время и в НАТО, и в Европе преобладал консенсус, что это может вызвать прямое столкновение с Россией, о чем прямо предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Однако в данном случае сошлись два момента. Во-первых, после силового захвата "теневых" российских судов на Балтике и очевидного участия европейских стран НАТО в ударах Украины по чувствительным целям в глубине территории России им показалось, что все сходит с рук, а раз так — почему бы не поднять планку еще выше. Во-вторых, в европейских странах поняли, что времени на какие-то результативные действия у них остается все меньше.
На днях глава бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir заявил, что "к 2030 году необходимо быть в состоянии сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы". Однако поверхностная инвентаризация показала, что военные евромышцы нарастают очень медленно.
Вчера издание The New York Times вышло с материалом, главная мысль которого — "Европа не знает, как добиться победы Украины". Согласно авторам издания, "единственное, на что они способны, — это бесконечно тянуть войну, надеясь на чудо", потому что "Европа слишком вложилась в Киев, чтобы признать поражение, но у нее нет ресурсов и воли для реальной победы".
Именно поэтому шакалы решили изобразить из себя льва — а вдруг прокатит и нас испугаются?
Но дело даже не в конкретном инциденте, который то ли был, то ли его не было, а в динамике самой дискуссии.
В 2022 году на тот момент генсек НАТО Столтенберг несколько раз категорически заявлял, что просьба Украины о бесполетной зоне была отклонена и что НАТО "не является частью конфликта" и такой режим вводить не планирует.
Тем не менее уже в мае 2025 года в Североатлантическом альянсе начали смещать стоп-слова дальше. В частности, начались обсуждения варианта, когда силы ПВО стран НАТО действуют вдоль западной границы Незалежной, чтобы прикрыть территорию самого альянса и одновременно создать "защищенную зону на западе Украины". То есть речь пошла уже о частичном закрытии украинского неба.
А в сентябре 2025 года в немецком бундестаге открыто зазвучали призывы к тому, что "российские дроны, которые угрожают территории НАТО, надо сбивать над Украиной", к чему присоединился глава МИД Польши Радослав Сикорский и стал с новой силой убеждать союзников, что над Украиной можно и нужно создать бесполетную зону.
Получается, что получающие российские энергоресурсы европейцы не услышали наш однозначный намек в виде точных координат европейских предприятий, где располагается производство "украинских" дронов, и глупые лисички смело взяли спички, к морю синему пошли и море синее зажгли.
Интересно, а какого цвета обугленная лисья шерсть?
