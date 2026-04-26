Европа не услышала предупреждения Минобороны России: вы в итоге доигрались

В ночь на 25 апреля 2026 года, во время налета российских дронов на южные районы Украины, произошел инцидент, который может полностью поменять конфигурацию текущего конфликта и сделать НАТО его прямым и официальным участником.

Минобороны Румынии сообщило, что в воздушном пространстве Украины , в районе города Рени ( Одесская область ), силами ПВО НАТО был идентифицирован российский беспилотник, якобы приближающийся к границе с Румынией. В связи с этим с авиабазы в Фетешти были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС, которые "получили разрешение" сбить беспилотник, что и было сделано из воздушного пространства Румынии ракетами "воздух — воздух".

С этого момента начинаются расхождения.

По изначальным данным, российский дрон был сбит "в украинском воздушном пространстве в полутора километрах от города Рени". Согласно дальнейшим уточнениям, обломки дрона упали в районе румынского города Галац и при этом "повредили ЛЭП и хозпостройку".

Бросается в глаза то, что от места якобы поражения российского дрона до точки падения его обломков расстояние по прямой составляет ровно 20 километров. Любой, кто хоть немного знаком с поведением сбитых дронов (в частности, "Гераней"), может задать вопрос: что это за обломки такие волшебные, которые силой мысли могут лететь еще пару десятков километров?

Одновременно с этим в МО Румынии опять начали менять показания и теперь заявили, что истребители лишь "установили радиолокационный контакт с целью" и после этого ее отслеживали, но не сбивали. В любом случае, даже не предъявив вещественных доказательств инцидента, власти Румынии заявили России протест, а МИД страны вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева.

Британское Минобороны также опровергло, что именно королевские ВВС сбили российский БПЛА.

Вне зависимости от того, был мальчик или нет, сбивали его британцы или нет, данный инцидент и динамика подачи информации о нем со стороны НАТО говорит только об одном. Это показательный и нарочитый сигнал и вызов России: "Теперь у нас нет ограничений, мы плюем на ваши угрозы и предупреждения и берем на себя риск полномасштабной войны в Европе".

Это также и сообщение в сторону США после вчерашнего заявления Макрона, где он сообщил, что "Соединенные Штаты больше не воспринимаются как союзник, на которого можно положиться". Иными словами, своим "бывшим" европейцы показывают, что не очень-то и нужно было и мы теперь сами взрослые и даже умеем кусаться.

Напомним, что с самого начала СВО Зеленский не переставая требовал от европейских спонсоров установить над Украиной бесполетную зону или как минимум сбивать силами НАТО российские ракеты и дроны в воздушном пространстве Украины.

Достаточно долгое время и в НАТО, и в Европе преобладал консенсус, что это может вызвать прямое столкновение с Россией, о чем прямо предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Однако в данном случае сошлись два момента. Во-первых, после силового захвата "теневых" российских судов на Балтике и очевидного участия европейских стран НАТО в ударах Украины по чувствительным целям в глубине территории России им показалось, что все сходит с рук, а раз так — почему бы не поднять планку еще выше. Во-вторых, в европейских странах поняли, что времени на какие-то результативные действия у них остается все меньше.

На днях глава бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью изданию Le Soir заявил, что "к 2030 году необходимо быть в состоянии сказать Владимиру Путину , что даже без американцев он не выиграет войну против Европы". Однако поверхностная инвентаризация показала, что военные евромышцы нарастают очень медленно.

Вчера издание The New York Times вышло с материалом, главная мысль которого — "Европа не знает, как добиться победы Украины". Согласно авторам издания, "единственное, на что они способны, — это бесконечно тянуть войну, надеясь на чудо", потому что "Европа слишком вложилась в Киев , чтобы признать поражение, но у нее нет ресурсов и воли для реальной победы".

Именно поэтому шакалы решили изобразить из себя льва — а вдруг прокатит и нас испугаются?

Но дело даже не в конкретном инциденте, который то ли был, то ли его не было, а в динамике самой дискуссии.

В 2022 году на тот момент генсек НАТО Столтенберг несколько раз категорически заявлял, что просьба Украины о бесполетной зоне была отклонена и что НАТО "не является частью конфликта" и такой режим вводить не планирует.

Тем не менее уже в мае 2025 года в Североатлантическом альянсе начали смещать стоп-слова дальше. В частности, начались обсуждения варианта, когда силы ПВО стран НАТО действуют вдоль западной границы Незалежной, чтобы прикрыть территорию самого альянса и одновременно создать "защищенную зону на западе Украины". То есть речь пошла уже о частичном закрытии украинского неба.

А в сентябре 2025 года в немецком бундестаге открыто зазвучали призывы к тому, что "российские дроны, которые угрожают территории НАТО, надо сбивать над Украиной", к чему присоединился глава МИД Польши Радослав Сикорский и стал с новой силой убеждать союзников, что над Украиной можно и нужно создать бесполетную зону.

Получается, что получающие российские энергоресурсы европейцы не услышали наш однозначный намек в виде точных координат европейских предприятий, где располагается производство "украинских" дронов, и глупые лисички смело взяли спички, к морю синему пошли и море синее зажгли.