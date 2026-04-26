Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину

Европа никак не может определиться: спасать НАТО или превратить Европейский союз в оборонный? А сроки-то поджимают — Россия нападет совсем скоро, уже не через годы, как предупреждали атлантисты, а чуть ли не завтра. Вы не знали? А ведь польский премьер Дональд Туск вчера предупредил: "Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах. Самый большой и важный вопрос для Европы заключается в том, готовы ли США быть настолько лояльными, насколько это описано в наших договорах... Остается ли НАТО организацией, готовой политически и логистически отреагировать, например, на попытку нападения со стороны России".

И хотя Туск в том же интервью Financial Times принялся уточнять, что хочет, чтобы его слова воспринимались не как скептицизм по отношению к пятой статье договора НАТО, а "скорее как мечта о том, чтобы гарантии на бумаге превратились во что-то очень практичное", все и так понятно: Европа не уверена в Америке. И для этого есть все основания — и не только громкие заявления Трампа.

В тот же день, когда появилось интервью Туска, американский военный министр Хегсет снова назвал европейских союзников "нахлебниками", а Reuters опубликовало материалы из внутренней переписки Пентагона, в которых обсуждается, какие меры США могут предпринять для наказания европейцев за отказ поддержать американскую операцию против Ирана. Естественно, ни о каком выходе США из НАТО речи не идет — наоборот, в Вашингтоне думают о том, как бы отстранить нелояльные страны от руководящих позиций в органах альянса, а заодно наказать их по двусторонней линии: например, отказать Великобритании в поддержке по поводу Фолклендских (Мальвинских для Аргентины) островов. Однако среди вариантов есть и такой, как приостановка членства Испании (как самой непослушной) в НАТО. Понятно, что юридически это сделать невозможно, но сам факт обсуждения подобных идея трамповской администрацией не может не волновать Европу.

Мало того что никакого автоматизма (в смысле вступления в войну на стороне одного из членов альянса) пятая статья устава НАТО и так не предусматривает, так еще и сам альянс для Трампа потерял всяческое значение. Он важен ему с точки зрения проецирования американской мощи, но никак не в отношении защиты общеатлантического, общезападного единства. Но ведь этому единству угрожают только внутренние разногласия, а никак не внешние противники — ни Россия, ни Китай, да и вообще никто в мире не собирается нападать на самый мощный в истории военный блок. Нарваться на войну Североатлантический альянс может только в результате собственной экспансии за пределы своих границ — при попытке расширения или просто агрессии в отношении какой-либо страны. Происходящее на Украине как раз и относится к первому случаю: НАТО провоцировала Россию возможностью (и желанием) расширения на Украину, чем и вызвала нашу военную реакцию. А теперь уверяет всех и саму себя в том, что Россия готовится напасть на европейскую часть НАТО (чаще всего называются Прибалтика и Польша) и нужно получить от американцев гарантии защиты.

США неоднократно заявляли, что будут биться за каждый сантиметр натовской земли — при Байдене они делали это громко, при Трампе менее напористо. Но это и неважно, никто на самом деле не верит в то, что Россия планирует напасть на НАТО. Однако истерия продолжает нагнетаться — зачем? Чтобы оправдать все большее втягивание Европы в украинский конфликт: европейцы хотят одновременно вести прокси-войну против нас на Украине и иметь гарантии того, что мы никогда не ответим, потому что они "в домике", то есть под защитой НАТО, а на самом деле — Соединенных Штатов. Подобная схема пока что работает, но рост разногласий внутри Запада, между двумя берегами Атлантики, может в какой-то момент привести к тому, что США решат оставить Европу в одиночестве: не выпустить из своих рук, но дать понять, что не будут больше поддерживать претензии Европы на Украину. А без американского оружия, спутников и, самое главное, "крыши" Европа Украину долго не удержит.

Эта перспектива сейчас кажется не слишком реальной, однако знает кошка, чье мясо съела. Европейцы понимают, что без США, то есть без НАТО, у них вообще нет шансов оставить Украину себе, и поэтому накручивают тему "неизбежности русского нападения на Европу в случае ослабления НАТО". Американцы должны испугаться необходимости лично участвовать в новой большой войне в Европе — и, чтобы предотвратить это, согласятся на то, чтобы европейцы все больше и больше вовлекались в украинский конфликт. Якобы не как натовцы, а как европейцы — вот такой примитивный развод, который, естественно, никого не способен обмануть.

Понимают это и сами европейцы — и поэтому пытаются придумать варианты подстраховки на случай самоустранения американцев. Вот и на прошедшем неформальном саммите ЕС на Кипре было принято решение разработать план применения седьмого пункта 42-й статьи договора об образовании Евросоюза — того самого пункта, в котором говорится о взаимной помощи в случае нападения. Эти обязательства есть только на бумаге, потому что никакой реальной военной составляющей у ЕС, как у альянса, нет. Есть только НАТО — на ней и за нее и держится Евросоюз. А НАТО — это Соединенные Штаты, и только от их понимания роли и целей альянса все и зависит.