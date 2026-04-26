"Никто о нем не знал". Кому древние египтяне поклонялись на самом деле

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи сообщили о сенсационном открытии: в Египте нашли уникальный храм, посвященный божеству, о котором ранее ничего не знали. О потерянной странице истории Древнего мира — в материале РИА Новости.

Нечто необычное

Раскопки на востоке дельты Нила продолжаются уже пять лет. Недавно с помощью радаров здесь обнаружили несколько потенциально интересных объектов. Исследователи потратили немало сил, чтобы пробраться к ним. Но результат того стоил.

В густых зарослях камыша скрывались руины некоего святилища. В центре — круглый бассейн диаметром приблизительно 35 метров.

Ученые сразу поняли, что имеют дело с чем-то необычным. Этот храм совсем не походил на древнеегипетские: ни осевой планировки, ни парадных дорожек, ни статуй.

Вместо этого — сложнейшая ирригационная система. Вокруг бассейна — каналы и цистерны . А сам он был соединен с одним из рукавов Нила. Это, по мнению археологов, позволяло не только пополнять запасы воды, но и регулировать, перенаправлять ее потоки.

А архитектура — смешение стилей, эклектика. Характерные для Древнего Египта черты сочетались с эллинистическими и римскими. Поэтому разобраться, к какой эпохе относится храм, сразу не удалось.

Перекресток цивилизаций

Здесь когда-то стоял легендарный город Пелузий.

Изначально он был портом. Однако еще в древности прилегающий к нему рукав Нила стал стремительно заиливаться. Русло реки изменилось, и уже в V веке до нашей эры поселение удалилось от Средиземного моря на четыре-пять километров.

Основным продуктом местных земледельцев был лен отличного качества, произраставший на плодородных болотистых почвах. Кроме того, этот город известен изобретением "пелузианского напитка" — пива.

Пелузий был стратегически важен: защищал страну с моря от сирийских завоевателей. Его не раз осаждали, возле городских стен произошло несколько важных баталий.

Об одной даже упоминается в Библии. В 525 году до нашей эры персидский царь Камбис II занял тогдашнюю столицу — Мемфис, а вскоре покорил весь Египет. В некоторых папирусах сказано, что наибольшее сопротивление завоевателю оказал именно маленький Пелузий.

А почти 500 лет спустя в окрестностях города был убит знаменитый Гней Помпей — выдающийся римский политик и военачальник, главный противник Юлия Цезаря в гражданской войне.

И в последующие века Пелузий привлекал завоевателей. Штурмовали его и византийцы, и крестоносцы, и даже армии арабского халифа. Неудивительно, что в городе сплелись в клубок самые разные культуры.

Не просто водопровод

Эклектичный храм не просто так был окружен водой.

"В древности интеграция гидротехнической системы в религиозный объект решала не только задачу водоснабжения, — говорится в статье, опубликованной по результатам экспедиции. — Вода играла центральную роль в ритуальных практиках многих культур. Церемонии, проводившиеся на этом месте, могли включать в себя наполнение и осушение бассейна".

По мере раскопок выяснилось, что в центре резервуара находилась массивная каменная платформа. Вероятно, она служила основанием для статуи некоего божества, символически связанного, как предположили исследователи, с "появлением из животворящих вод или с управлением ими".

Только вот о каком именно боге идет речь: римский Нептун, греческий Посейдон или, быть может, Хапи — египетский повелитель Нила? Ни то, ни другое, ни третье.

Первичные результаты радиоуглеродного анализа кирпича, из которого построено святилище, свидетельствуют: его воздвигли приблизительно в III веке до нашей эры. То есть в эпоху эллинизма.

"Храм и бассейн могли построить в честь бога-покровителя этой местности. Ведь в переводе с греческого "Пелузий" означает "грязь" или "глина", — отмечают авторы статьи.

В античной традиции (и не только) топоним часто связывали с небесным покровителем. Например, Афины, Дион, Олимпия.

"В случае же с Пелузием божество связано с плодородными отложениями Нила, — уточняют ученые. — Таким образом, сам храм мог символизировать плодородие, обновление и циклическое возрождение жизни".

Об этом ни слова

Однако, как известно со школьной скамьи, греки не поклонялись Нилу. Это была прерогатива древних египтян. Все оказалось несколько сложнее.

Помощь пришла откуда не ждали. При расчистке здания под античным фундаментом из красного кирпича заметили остатки более древнего сооружения из известняка. К его изучению только приступили.

Радиоуглеродный анализ пока неприменим. Но кое-что все-таки выяснили. Сохранились небольшие фрагменты настенной росписи. Некоторые элементы, полагают археологи, похожи на те, что использовались для обозначения слов "Нил" и "ил".

Выходит, небесный покровитель плодородной грязи вовсе не из греков, а из египтян. Но до сих пор ни в дошедших до нас папирусах, ни в текстах пирамид, ни в каких других источниках персонаж с таким именем не встречался.