В Москве предупредили о мошенниках, притворяющихся сотрудниками поликлиники

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Департамент здравоохранения столицы предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из сообщения.

"Осторожно: снова мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе " Макс ".

Депздрав напомнил, что сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС.