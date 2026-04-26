В Москве предупредили о мошенниках, притворяющихся сотрудниками поликлиники

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Департамент здравоохранения столицы предупредил о случаях мошенничества, когда якобы сотрудники поликлиник звонят горожанам и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из сообщения.
"Осторожно: снова мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Депздрав напомнил, что сотрудники московских поликлиник никогда не спрашивают личные данные и коды из СМС.
"Никогда не называйте их посторонним: таким образом мошенники могут получить доступ к вашему личному аккаунту на "Госуслугах". Будьте бдительны", - отмечается в сообщении департамента.
