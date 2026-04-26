© AP Photo / Mark Schiefelbein Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа

СМИ: в стрельбе на встрече с Трампом подозревают жителя Калифорнии

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Журналистка New York Post Кэрол Маркович утверждает, что подозреваемый в стрельбе на встрече с президентом США Дональдом Трампом - это 31-летний житель Калифорнии.

"Это 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса в штате Калифорния", - написала она в соцсети X

Позднее газета со ссылкой на источник в правоохранительных кругах сообщила, что мужчина работает учителем.

Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.