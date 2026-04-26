05:06 26.04.2026 (обновлено: 07:13 26.04.2026)
СМИ: в стрельбе на встрече с Трампом подозревают жителя Калифорнии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАгенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В стрельбе на встрече с Трампом подозревают жителя Калифорнии.
  • По утверждению журналистки New York Post, подозреваемым является 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса.
  • Газета также сообщила, что устроивший стрельбу в отеле работает учителем.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Журналистка New York Post Кэрол Маркович утверждает, что подозреваемый в стрельбе на встрече с президентом США Дональдом Трампом - это 31-летний житель Калифорнии.
"Это 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса в штате Калифорния", - написала она в соцсети X.
Позднее газета со ссылкой на источник в правоохранительных кругах сообщила, что мужчина работает учителем.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
