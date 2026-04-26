СМИ: в стрельбе на встрече с Трампом подозревают жителя Калифорнии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В стрельбе на встрече с Трампом подозревают жителя Калифорнии.
- По утверждению журналистки New York Post, подозреваемым является 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса.
- Газета также сообщила, что устроивший стрельбу в отеле работает учителем.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Журналистка New York Post Кэрол Маркович утверждает, что подозреваемый в стрельбе на встрече с президентом США Дональдом Трампом - это 31-летний житель Калифорнии.
"Это 31-летний Коул Томас Аллан из Торранса в штате Калифорния", - написала она в соцсети X.
Позднее газета со ссылкой на источник в правоохранительных кругах сообщила, что мужчина работает учителем.
Ранее Трамп был экстренно эвакуирован из отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома, после того как в здании раздались выстрелы.
Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.