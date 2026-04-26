23:26 26.04.2026 (обновлено: 00:08 27.04.2026)
Министр обороны Мали погиб в результате атаки террористов

Глава МО Мали Камара погиб в результате атаки террористов на его резиденцию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате атаки террористов на его резиденцию.
  • Он вступил в бой с нападавшими и был ранен, позднее скончался в больнице.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате атаки террористов на его резиденцию, заявил пресс-секретарь малийского правительства Исса Кулибали.
"Он вступил в бой с нападавшими, сумев уничтожить некоторых… В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался", — заявил пресс-секретарь, видео выступления которого приводит телеканал ORTM на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее о смерти министра сообщал журнал Jeune Afrique. Нападение приписывается коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), аффилированной с "Аль-Каидой"**.
В субботу утром боевики коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) и повстанцы-туареги под эгидой "Фронта освобождения Азавада" (FLA) совершили скоординированное нападение на гарнизоны в малийской столице Бамако и городах Кати, Севаре, Гао и Кидаль. Впоследствии малийский генштаб заявил, что в указанных населенных пунктах ситуация находится под контролем, в городах Кидаль и Кати продолжаются бои.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Террористическая группировка, запрещенная в России
