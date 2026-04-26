СМИ: в Харькове неизвестный открыл огонь из травматики по людям в метро

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия по людям в метро в Харькове, передает украинское агентство УНИАН.
"В метро Харькова мужчина открыл огонь из травматического оружия по людям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Позже в полиции Харьковской области уточнили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил вверх из стартового пистолета.
"Пострадавших нет, полиция проводит проверку", - приводит УНИАН комментарий полиции.
Во Львове мужчина открыл стрельбу в квартире
23 апреля, 11:29