Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму в воскресенье вспыхнули два лесных пожара: один в Бахчисарайском районе, второй в районе поселка Симеиз.
- Пожар в Бахчисарайском районе локализовали на площади два гектара, а в Симеизе — на площади 250 квадратных метров.
- Причины пожаров устанавливаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Два лесных пожара вспыхнули в Крыму в воскресенье, один в Бахчисарайском районе, второй в районе поселка Симеиз на южном берегу Крыма, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.
"В воскресенье зафиксировано два лесных пожара. В Бахчисарайском районе горела лесная подстилка в районе села Баштановка. Пожар локализован на площади два гектара. В Симеизе пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - сказала Диюнова.
По ее словам, причины пожаров устанавливаются.
Пожароопасный сезон в Крыму установлен с 1 апреля. В частности, в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички и окурки, а также оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла.
