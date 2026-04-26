Два лесных пожара вспыхнули в Крыму - РИА Новости, 26.04.2026
20:51 26.04.2026
Два лесных пожара вспыхнули в Крыму

Два лесных пожара вспыхнули в Крыму в воскресенье

© РИА Новости / Николай Хижняк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму в воскресенье вспыхнули два лесных пожара: один в Бахчисарайском районе, второй в районе поселка Симеиз.
  • Пожар в Бахчисарайском районе локализовали на площади два гектара, а в Симеизе — на площади 250 квадратных метров.
  • Причины пожаров устанавливаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Два лесных пожара вспыхнули в Крыму в воскресенье, один в Бахчисарайском районе, второй в районе поселка Симеиз на южном берегу Крыма, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.
"В воскресенье зафиксировано два лесных пожара. В Бахчисарайском районе горела лесная подстилка в районе села Баштановка. Пожар локализован на площади два гектара. В Симеизе пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров", - сказала Диюнова.
По ее словам, причины пожаров устанавливаются.
Пожароопасный сезон в Крыму установлен с 1 апреля. В частности, в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички и окурки, а также оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла.
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
