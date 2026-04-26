В Екатеринбурге нашли тело ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Тело шестилетней девочки найдено в Екатеринбурге, предварительно, ребенок мог облокотиться на москитную сетку и упасть, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
По его словам, следователи возбудили уголовное дело по информации о гибели малолетней девочки.
"Вечером 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели шестилетней девочки, тело которой было найдено по улице Шефской в Екатеринбурге. По предварительным данным, во время инцидента ребенок остался в комнате квартиры один, без присмотра взрослых, и, облокотившись на москитную сетку, выпал", - сказал Шульга.
Он отметил, что следователи выясняют причины и условия, которые привели к случившемуся.
Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, данная семья полная и благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла. "Во время происшествия мать ребенка находилась на кухне, занималась приготовлением еды. По всей видимости, во время инцидента ребенок остался в комнате наедине", - добавил Горелых.