В Екатеринбурге нашли тело ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Тело шестилетней девочки найдено в Екатеринбурге, предварительно, ребенок мог облокотиться на москитную сетку и упасть, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.

По его словам, следователи возбудили уголовное дело по информации о гибели малолетней девочки.

"Вечером 26 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели шестилетней девочки, тело которой было найдено по улице Шефской в Екатеринбурге. По предварительным данным, во время инцидента ребенок остался в комнате квартиры один, без присмотра взрослых, и, облокотившись на москитную сетку, выпал", - сказал Шульга.

Он отметил, что следователи выясняют причины и условия, которые привели к случившемуся.