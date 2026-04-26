В Стамбуле жители приняли звук из аудиосистемы авто за землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Стамбуле посетители кафе приняли звук из аудиосистемы проезжавшей мимо машины за землетрясение и в панике выбежали на улицу.
- Год назад в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого пострадали 236 человек, но обошлось без жертв и масштабных разрушений.
- Профессор сейсмологии Халюк Эйидоган подтвердил угрозу землетрясения в регионе Мраморного моря, отметив невозможность точного прогнозирования даты масштабного землетрясения.
СТАМБУЛ, 26 апр – РИА Новости. Посетители кафе в стамбульском районе Султангази в панике выбежали на улицу, испугавшись землетрясения, но причиной их испуга стала мощная аудиосистема проезжавшей мимо машины, сообщил в воскресенье портал Birgün.
На опубликованной порталом видеозаписи с камер наблюдения видно, как расслабленно играющие в настольную игру окей мужчины внезапно озираются и в панике выбегают из заведения, образовав небольшую пробку в дверях. Инцидент произошел в субботу вечером.
"Мы сидели в кафе, внезапно здание начало шататься, стекла тряслись, еще чуть-чуть – и они разбились бы. Все решили, что это землетрясение, я выбежал одним из первых. За мной был один мужчина, он так запаниковал, что упали со стола все стаканы. Был очень громкий звук, мы сильно паниковали. Потом на улице нам прохожие сказали, что никакого землетрясения не было", - рассказал газете посетитель кафе Орхан Кескин.
По его словам, выяснилось, что причиной тряски был подъехавший к зданию автомобиль с крайне мощной аудиосистемой – именно поэтому тряслись стекла.
Год назад, 23 апреля 2025 года в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки. По данным турецких властей, пострадали 236 человек, при этом обошлось без жертв и масштабных разрушений.
Ученые регулярно заявляют об угрозе землетрясения в регионе Мраморного моря. Масштабное землетрясение магнитудой выше семи, безусловно, настигнет Стамбул, но точную дату спрогнозировать невозможно и не столь необходимо, сообщил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По его словам, одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
13 марта, 12:07