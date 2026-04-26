В Стамбуле жители приняли звук из аудиосистемы авто за землетрясение

На опубликованной порталом видеозаписи с камер наблюдения видно, как расслабленно играющие в настольную игру окей мужчины внезапно озираются и в панике выбегают из заведения, образовав небольшую пробку в дверях. Инцидент произошел в субботу вечером.

"Мы сидели в кафе, внезапно здание начало шататься, стекла тряслись, еще чуть-чуть – и они разбились бы. Все решили, что это землетрясение, я выбежал одним из первых. За мной был один мужчина, он так запаниковал, что упали со стола все стаканы. Был очень громкий звук, мы сильно паниковали. Потом на улице нам прохожие сказали, что никакого землетрясения не было", - рассказал газете посетитель кафе Орхан Кескин.