На ЗАЭС рассказали о действиях персонала после потери электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС отработал оперативно и профессионально при временной потере станцией внешнего электроснабжения в воскресенье, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
ЗАЭС в воскресенье временно потеряла внешнее электроснабжение, заявили ранее в МАГАТЭ. Предполагаемая причина - короткое замыкание на распределительном устройстве. Восстановили внешнее электроснабжение спустя час.
"Была кратковременная потеря питания. Собственные нужды станции были запитаны от дизель-генераторов в течение часа. Их включение произошло штатно. Персонал отработал оперативно и профессионально", - сказала Яшина.
По ее словам, в течение короткого времени штатная система энергоснабжения станции была восстановлена, а все дизель-генераторы переведены в режим дежурства.