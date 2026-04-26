На ЗАЭС рассказали о действиях персонала после потери электроснабжения
20:21 26.04.2026
На ЗАЭС рассказали о действиях персонала после потери электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение в воскресенье.
  • Предполагаемая причина потери электроснабжения — короткое замыкание на распределительном устройстве.
  • Персонал станции оперативно перешел на питание от дизель-генераторов и восстановил штатную систему энергоснабжения в течение часа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС отработал оперативно и профессионально при временной потере станцией внешнего электроснабжения в воскресенье, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
ЗАЭС в воскресенье временно потеряла внешнее электроснабжение, заявили ранее в МАГАТЭ. Предполагаемая причина - короткое замыкание на распределительном устройстве. Восстановили внешнее электроснабжение спустя час.
"Была кратковременная потеря питания. Собственные нужды станции были запитаны от дизель-генераторов в течение часа. Их включение произошло штатно. Персонал отработал оперативно и профессионально", - сказала Яшина.
По ее словам, в течение короткого времени штатная система энергоснабжения станции была восстановлена, а все дизель-генераторы переведены в режим дежурства.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Киев нацелен на полную деморализацию коллектива ЗАЭС, заявил Лихачев
16 апреля, 13:09
 
