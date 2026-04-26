На ЗАЭС рассказали о действиях персонала после потери электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС отработал оперативно и профессионально при временной потере станцией внешнего электроснабжения в воскресенье, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ЗАЭС в воскресенье временно потеряла внешнее электроснабжение, заявили ранее в МАГАТЭ . Предполагаемая причина - короткое замыкание на распределительном устройстве. Восстановили внешнее электроснабжение спустя час.

"Была кратковременная потеря питания. Собственные нужды станции были запитаны от дизель-генераторов в течение часа. Их включение произошло штатно. Персонал отработал оперативно и профессионально", - сказала Яшина.