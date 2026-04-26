На ЗАЭС не выявили проблем с безопасностью после ЧП с электроснабжением

Краткий пересказ от РИА ИИ Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение из-за короткого замыкания на распределительном устройстве.

Нарушений условий безопасности не зафиксировали.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Нарушений условий безопасности на Запорожской АЭС при временной потере внешнего электроснабжения в воскресенье не зафиксировано, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ЗАЭС в воскресенье временно потеряла внешнее электроснабжение, заявили ранее в МАГАТЭ. Предполагаемая причина - короткое замыкание на распределительном устройстве. Восстановили внешнее электроснабжение спустя час.