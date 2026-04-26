Подозреваемый в стрельбе на приеме с Трампом подготовил манифест

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подозреваемый в стрельбе на приеме с Трампом Коул Томас Аллен подготовил манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников администрации США.
- Правоохранители допросили сестру Аллена, которая рассказала, что ее брат имел склонность к радикальным заявлениям и хранил оружие в доме их родителей.
- Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, Трамп сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом Коул Томас Аллен подготовил письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников администрации США и который он отправил свои родственникам до инцидента, сообщила журналистка телеканала Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на информацию, полученную из Белого дома.
"В письменном манифесте подозреваемого четко указывалось, что он хотел нацелиться на чиновников администрации... Брат Аллена уведомил полицию Нью-Лондона (штат Коннектикут) о предполагаемом манифесте Аллена, который он якобы отправил членам своей семьи до инцидента", - написала Хейнрич в соцсети Х.
Журналистка добавила, что правоохранители допросили сестру Аллена, которая рассказала, что ее брат имел склонность к радикальным заявлениям, а также хранил два пистолета и дробовик в доме их родителей, о чем они не знали.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Ранее шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл сообщил, что задержанный был вооружен дробовиком, у него также были с собой ножи и пистолет.