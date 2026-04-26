Подозреваемый в стрельбе на приеме с Трампом подготовил манифест

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом Коул Томас Аллен подготовил письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников администрации США и который он отправил свои родственникам до инцидента, сообщила журналистка телеканала Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на информацию, полученную из Белого дома.

Журналистка добавила, что правоохранители допросили сестру Аллена, которая рассказала, что ее брат имел склонность к радикальным заявлениям, а также хранил два пистолета и дробовик в доме их родителей, о чем они не знали.