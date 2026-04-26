В Приангарье мальчика доставили в больницу после удара током

ИРКУТСК, 26 апр - РИА Новости. Мальчика в Усть-Илимске в Иркутской области доставили в больницу после удара током в трансформаторной будке, начата проверка, сообщает региональная прокуратура.

"Прокуратура организовала проверку по сообщению о доставлении в медицинское учреждение семилетнего мальчика, пострадавшего от электрического тока трансформаторной будки на улице Высотной в г. Усть-Илимске, находившегося там со старшим и двоюродным братьями", - говорится в сообщении.