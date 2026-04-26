Директор Института радиобиологии Белоруссии: мутантов в Чернобыле не видел

Двадцать шестого апреля 2026 года исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции — крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Белоруссия стала одной из наиболее пострадавших стран, а потому ученые республики накопили огромный опыт в сфере ликвидации последствий радиационной аварии, который интересен и полезен всему миру. О технологиях получения "чистой" продукции на загрязненной радионуклидами территории, о белорусских секретах восстановления пострадавших земель, о туристах в зоне отчуждения и о том, можно ли встретить там мутантов, в интервью агентству РИА Новости рассказал директор Института радиобиологии Национальной академии наук Белоруссии Игорь Чешик.

— Как сегодня белорусские ученые оценивают радиационную ситуацию на территории Белоруссии?

— В стране ведется постоянный радиационный мониторинг атмосферного воздуха, ведется контроль радиационной обстановки на землях, загрязненных радионуклидами чернобыльского происхождения. Сегодня отмечается улучшение радиационной обстановки в результате естественного распада радионуклидов. Радиационная ситуация находится в пределах допустимых уровней. Выпавшие радионуклиды залегают на довольно большой глубине в почве, поэтому в целом гамма-фон — допустимый для нормальной жизнедеятельности. Так что единственно возможный путь поступления радионуклидов в организм человека — исключительно пероральный, то есть с пищей, продуктами питания. И если человек соблюдает правила экологически безопасного поведения, покупает в магазинах продукты, которые соответствуют установленным нормативам, то опасаться ему нечего. Вся эта продукция проходит жесткий многоступенчатый радиационный контроль.

— Очевидно, что жесткому контролю подвергается продукция, поступающая на переработку на предприятия страны. А в достаточной ли мере придерживается население норм экологически безопасного поведения, осознает ли потенциальную опасность продукции, выращенной в частных подворьях, или собранных "даров леса" на загрязненных территориях?

— На протяжении 40 лет после чернобыльской аварии многими ведомствами и уполномоченными организациями, в том числе нашим институтом, ведется информационная работа с населением. Также проводится дозиметрический контроль, мониторинг уровня радиоактивного загрязнения в частных фермерских хозяйствах и просто в подсобных хозяйствах. Имеется соответствующая база данных в дозиметрическом регистре.

Проживающее на этих территориях население прекрасно осведомлено, как нужно себя вести в экологическом плане, например, где нельзя собирать лесные грибы и ягоды для употребления в пищу. Владельцы частных подворий тоже знают, где можно или нельзя выращивать сельхозкультуры, что предпочтительнее выращивать в конкретной местности, как правильно нужно обрабатывать выращенную продукцию… В основном это термическая обработка. При соблюдении всех рекомендаций ведение сельского хозяйства в частных владениях возможно и вполне безопасно. В принципе, люди привыкли к этим рекомендациям. Но, конечно, соблюдать экологическую культуру, придерживаться или нарушать меры предосторожности — личная ответственность каждого.

— На ваш взгляд, белорусы научились жить с пониманием того, что есть определенные последствия чернобыльской аварии? Не пугает их больше эта тема?

— Точно не пугает. Радиофобия уже практически полностью ушла. Люди поняли, что проживание на тех территориях, которые признаны (специалистами. — Прим. ред.) пригодными для проживания и ведения сельского хозяйства, полностью безопасно. Люди это осознали, спокойно живут, спокойно работают, спокойно ведут свои дела. Территории, где нельзя было проживать из-за последствий аварии на ЧАЭС, были отселены, люди выехали.

— Люди верят той информации, которая поступает от властей? Уже нет таких спекуляций на теме радиации, которые были в первые годы после аварии?

— Массовых спекуляций нет. Какие-то отдельные были и, наверное, будут: всегда найдутся какие-то силы, люди, которые будут на этой теме спекулировать и пытаться вносить какой-то раздор, распространять какие-то фейки, слухи, например, про синих собак или каких-то мутантов, которых в реальности никто не видел. Но в целом люди не боятся, видимо, доверяют (официальной информации. — Прим. ред.), какой-то паники и ранее не было... Ну а сейчас, спустя 40 лет после аварии, уже два поколения родились… Возможно, для тех, кто родился до 1986 года и стал свидетелем тех событий в зрелом возрасте, это еще было шоком и несло некую растерянность. У тех, кто родился уже после, радиофобии, паники какой-то и сомнений в чем-то нет.

Результаты социологического опроса, проводимого в период 2021-2025 годов, указывают на то, что около 60% населения загрязненного радионуклидами региона Гомельской области считают территории своего проживания безопасными.

— Вы ранее сказали об улучшении радиационной ситуации из-за естественного распада радионуклидов. Сегодня время — единственный путь восстановления пострадавших земель или можно как-то ускорить очищение земель? Ведутся ли такие исследования?

— Да, такие исследования ведутся и ранее велись. И будут вестись. Но скажу так: повлиять на радионуклиды, ускорив их распад в почве, мы не можем. Если период полураспада, например, цезия-137 — а это основной дозообразующий элемент — составляет 30 лет (то есть спустя 30 лет его активность снизилась в два раза, а через последующие 30 лет снизится еще в два раза), то повлиять на это, ускорить процесс мы не можем. Тут главный фактор — время.

Однако мы определенными методами можем предотвратить или уменьшить поступление радионуклидов из почвы в растения. Ведь, как я говорил, единственный способ поступления радионуклидов в организм — через продукты питания, через то, что растет в земле: овощи, плоды, злаки, корм для птицы и скота, от которого получают мясо, молоко, яйца.

Так вот повлиять на переход радионуклидов в пищу мы можем, и мы это делаем. Один из распространенных способов — внесение большого количества калийных удобрений в почву. Дело в том, что калий замещает цезий, то есть при питании растений он всасывается прежде всего и, соответственно, уменьшаются коэффициенты перехода цезия в растение. Так что на почве, в которой есть радиоактивный цезий, можно получать чистую продукцию. В том числе нашим институтом разрабатывается много почвоулучшающих добавок для таких целей.

Также есть практика засаживания почвы растениями-абсорбентами, которые, наоборот, усиленно поглощают цезий. И это позволяет снизить концентрацию цезия в почве. Кроме того, разные сельскохозяйственные культуры по-разному накапливают элементы: одни более активно накапливают радиоактивный цезий, а другие, наоборот, не склонны к его накоплению, но более активно накапливают стронций и плутоний… Так что мы можем давать рекомендации, на каких землях что лучше выращивать. Также можно разрабатывать прогнозные модели возделывания земель с целью последующего получения "чистой" продукции какого-то конкретного вида. Плюс на поглощение радионуклидов из почвы растениями влияет изменение климата, в частности, потепление, количество осадков. Все это тоже изучается, и результаты исследований применяются на практике. На период распада радионуклидов мы повлиять не можем, но можем сделать почвы пригодными для использования в сельском хозяйстве.

— В Белоруссии на загрязненных после ЧАЭС землях развивается пчеловодство. Такой мед безопасен?

— Все правильно. Более того, даже в нашем Полесском радиационно-экологическом заповеднике (образован в зоне отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области. — Прим. ред.) активно развивается пчеловодство. Да, можно выбрать довольно безопасные луга с цветочными культурами, сделать там пасеки. Понятно, что пчелы будут собирать мед в ближайшем окружении, мед будет экологически чистый. С пыльцой растений радионуклиды не переносятся.

— То есть не стоит сегодня бояться продукции, произведенной, например, в пострадавшей от аварии Гомельской области Белоруссии?

— За прошедшие 40 лет в Беларуси была проделана беспрецедентная в мировой практике работа в области сельскохозяйственной, биологической и зооветеринарной наук. Достигнуты результаты, обеспечивающие получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Однако единичные случаи получения продукции выше допустимых уровней радиации порой фиксируются — по каждому случаю выполняется анализ причин превышения.

Но если продукция приобретается в магазине — поверьте, она на сто процентов "чистая". Можно не смотреть, произведена ли она в Гомельской области или в другом регионе Беларуси. А вот если вы где-то в сельской местности приобретаете у какого-то частного лица продукцию, которая не проходила радиационный контроль, те же грибочки на трассе, то ваше здоровье — целиком ваша ответственность.

Государством предусмотрена сложная, многоступенчатая система проверки качества продукции. Случаев отпуска предприятиями в торговую сеть продуктов питания и сырья со сверхнормативным содержанием радионуклидов за последние пять лет не зарегистрировано.

На предприятиях все сырье и готовая продукция, произведенные на загрязненных радионуклидами территориях, подвергаются тройному радиометрическому контролю: входному, в процессе переработки сырья и контролю готовой продукции. На мясокомбинатах республики весь крупный рогатый скот, поступающий из загрязненных хозяйств, подвергается прижизненному радиометрическому контролю. Каждая партия продуктов проходит радиационный контроль. Попадание продуктов в магазины с превышением уровня радиоактивного загрязнения по нормируемым радионуклидам – исключено.

— Сколько загрязненных в результате аварии на ЧАЭС земель снова вовлечены в хозяйственный оборот?

— После аварии из оборота было выведено 265,4 тысячи гектаров земель. В настоящее время возвращено в хозяйственное пользование чуть больше 21 тысячи гектаров. Работы по возвращению земель в оборот продолжаются. Возвращение в оборот осуществляется на основании научной оценки целесообразности отнесения земель отчуждения к землям ограниченного хозяйственного использования или исключения земель из радиационно опасных. Критерии в первую очередь — это возможность получения продукции, соответствующей нормативным требованиям по содержанию радионуклидов, непревышение дозы облучения.

Экспертные заключения о целесообразности возвращения в оборот земель выдаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством лесного хозяйства, Министерством здравоохранения. Затем Госатомнадзор готовит предложения и вносит их в правительство, которое и принимает окончательное решение.

— Какая хозяйственная деятельность сегодня осуществляется на этих территориях?

— На землях сельскохозяйственного назначения возделываются культуры кормового, технического и пищевого назначения, ведется животноводство, разрешено производство продукции в личных подсобных хозяйствах. Данные виды деятельности ведутся с учетом требований действующих рекомендаций по ведению сельскохозпроизводства на территории радиоактивного загрязнения, которые разрабатываются на пять лет и актуализируются с учетом изменения радиологической обстановки и новейших научных разработок. Также ведется лесное хозяйство в соответствии с установленными для загрязненных территорий правилами. Осуществляется радиационный мониторинг лесного фонда, радиационное обследование лесосек, в результате которого устанавливают содержание цезия-137 в древесине каждой из них.

— Какая площадь страны сегодня непригодна для проживания людей из-за загрязнения радионуклидами?

— Площадь территории радиоактивного загрязнения цезием-137 и стронцием-90 вследствие их естественного распада постепенно сокращается. Так, площадь загрязнения цезием-137 с плотностью 37 килобеккерелей на квадратный метр и выше уменьшилась с 46,6 тысячи квадратных километров в 1986 году до 25,5 тысячи квадратных километров (в 1,8 раза). Площадь загрязнения стронцием-90 с плотностью 5,55 килобеккереля на квадратный метр сократилась с 21,1 тысячи квадратных километров до 11,8 тысячи квадратных километров (в 1,9 раза). Учитывая динамику самоочищения почвы, выполнен прогноз площади территории радиоактивного загрязнения республики. Так, в 2046 году площадь территории, загрязненной цезием-137, составит 19,5 тысячи квадратных километров, а площадь территории, загрязненной стронцием-90, — девять тысяч квадратных километров, что составляет 9,6% и 4,4% от общей площади суши республики, соответственно.

— Когда загрязненные после катастрофы на ЧАЭС земли Белоруссии полностью очистятся?

— Период очищения зависит от физических свойств радионуклидов и их количества на загрязненной территории. Для цезия-137 и стронция-90 с периодом полураспада около 30 лет по истечении данного срока плотность загрязнения снизилась на половину. Земли, загрязненные такими радионуклидами, как плутоний, америций (период их полураспада сотни и тысячи лет), еще очень длительное время будут непригодны для жизни и хозяйственной деятельности человека. Они имеются на территории южной части Гомельской и в Могилевской области (2% площади республики).

— Есть ли случаи возвращения населения на ранее загрязненные территории?

— На территорию, с которой было отселено население после чернобыльской катастрофы (зона отчуждения), люди не возвращаются. Но 485 населенных пунктов перестали существовать. Большинство из данных населенных пунктов были захоронены, а пустующие здания стали непригодны для жизни. Точный перечень населенных пунктов по критериям загрязнения устанавливается не реже чем раз в пять лет и утверждается постановлением правительства, определяющим зонирование территорий. Населенный пункт попадает в ту или иную зону в зависимости от плотности и уровня его загрязнения. В настоящее время общее количество проживающих на загрязненной территории людей насчитывает около 930 тысяч человек.

— Насколько развит туризм в зоне отчуждения в Беларуси? Стоит ли, на взгляд ученых, его развивать или подобная местность должна все же оставаться ограниченной для посещений?

— Белорусская часть чернобыльской зоны отчуждения открыта для туризма. Массовым он пока не стал, да и не должен. Такой туризм при имеющемся сейчас потоке желающих посетить зону отчуждения вряд ли внесет существенный вклад в экономику. Но, с другой стороны, вот этот момент открытости имеет свое значение и для нашего населения в том числе. Если уж приехал турист в Полесский радиационно-экологический заповедник, значит, экология все лучше и лучше. Ведь еще пять-десять лет назад ни о каких туристах речи не шло. Теперь — пожалуйста, все опасности для здоровья учли. Турист может приехать, его повозят по определенным безопасным тропам и маршрутам. Там очень интересно и познавательно, и туризм снимает завесу тайны с этой территории. При этом Полесский государственный радиационно-экологический заповедник — особо охраняемая территория, и нужно сохранить уникальность этой территории. Так что там, где туристические тропы есть, есть смысл их развивать. При этом посещение должно ограничиваться радиационной обстановкой, маршруты строиться с учетом требований радиационной безопасности, дозы, получаемые туристами, не должны превышать установленные для населения пределы доз. Люди могут наблюдать, как изменяются экосистемы без вмешательства человека.

— Попадаются ли ученым в зоне отчуждения животные-мутанты, условно говоря, с двумя хвостами, с двумя головами?

— Они не попадались никогда. Такого не было ни непосредственно после аварии, ни сейчас. Животные живут меньше человека, сменилось много поколений животных. И они живут прекрасно, иммунный статус имеют замечательный, размножаются. Кстати, то, что на этой территории уже 40 лет не ступала нога человека, дало толчок развитию разнообразия растительного и животного мира. Там животных просто огромное количество — и видов, и особей. Очень много зубров, волков, больших болотных черепах. Там даже живут лошади Пржевальского. Природа расцвела без антропогенного, техногенного влияния. А вот подобных мутаций, о которых вы спрашиваете, замечено не было.

— Какие научно-технические проекты по чернобыльской тематике реализуются в рамках программ Союзного государства? Каковы их результаты?

— С 1998 года было реализовано пять чернобыльских программ. Они были направлены на совершенствование взаимодействия по обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан Беларуси и России, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. А также по повышению качества жизни проживающих на загрязненных территориях граждан.

В рамках их выполнения совместно с российскими партнерами, например, нашим институтом разработана единая концепция управления территориями отселения и отчуждения в части обеспечения защиты населения. Она является документом стратегического планирования и организации управления сопредельными территориями зон отселения и отчуждения Союзного государства для обеспечения радиационной защиты населения.

Разработана геоинформационная база данных и проведена адаптация моделей прогнозирования пожарных рисков и атмосферного переноса радиоактивных примесей. Разработано программное обеспечение для сбора и обработки информации о радиационной обстановке, для мониторинга чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором. Выполнен прогноз загрязнения продукции при возвращении отчужденных земель в хозяйственное использование. Разработаны рекомендации по обеспечению производства сельхозпродукции на территории радиоактивного загрязнения, использование которых позволит повысить молочную продуктивность животных на 8-10% и получать дополнительно до 55 тысяч центнеров молока, отвечающего санитарно-гигиеническим нормативам по содержанию нормируемых радионуклидов.

Чернобыльская проблема далека от своего окончательного решения. Она трансформируется, появляются новые вызовы. Сейчас на подходе — шестая союзная программа. Это программа совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас в каждой из стран идет обсуждение ее концепции, ведь предусмотренные мероприятия должны быть полезны и выгодны обеим сторонам. Вероятно, концепция программы будет сформирована в конце 2026-го — в 2027 году. В этой программе во главу угла будут поставлены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, проживающего на территории, пострадавшей от ЧАЭС.

Союзные программы обычно многопрофильные и комплексные, затрагивают темы от экологии и здоровья человека до производства "чистых" продуктов питания и решения социально-экономических вопросов развития этих территорий. Научная часть — только небольшая часть этих программ.

Эти программы интересны не только Беларуси, но и России, ведь там тоже есть пострадавшие от аварии на ЧАЭС территории. Хотя, конечно, таких территорий меньше, чем в Беларуси, в абсолютных цифрах, не говоря уже о проценте территории страны. В Беларуси пострадало около 20% ее площади, это очень значимая цифра.

Между белорусской и российской сторонами идет обмен информацией по чернобыльской проблематике, опытом. Кроме того, существуют и такие общие проблемные темы, как перенос радионуклидов, вторичное радиоактивное загрязнение сопредельных территорий.

— Вы сказали, что появляются новые вызовы при реализации союзных программ по чернобыльской проблематике. О чем идет речь?

— За 40 лет проделана огромнейшая работа по ликвидации последствий аварии, которая дала свои плоды. Проблема становится все менее острой. Пострадавшие регионы продолжают социально и экономически развиваться, так что программы становятся более точечными, направленными на решение каких-то конкретных, еще остающихся проблем. Ведь часть проблем ушла.

Первая чернобыльская программа была очень обширной: было мало информации о влиянии радиации, мало исследований, которыми нужно было заниматься. Нужно было хвататься буквально за все: смотреть, как реагирует организм человека, как проводится диспансеризация населения, по каким критериям отселять территории, какие земли выводить из хозяйственного оборота…

Что касается новых вызовов, то один из них — изменение климата, глобальное потепление. Кроме того, при распаде радионуклидов одни их формы переходят в иные. Эти вопросы надо изучать.

— Благодаря опыту преодоления последствий ЧАЭС Белоруссия располагает уникальным научно-практическим опытом в медицине и экологии, готовности к чрезвычайным ситуациям, производстве чистых продуктов, рекультивации земель, лесов и возвращении их в оборот. Интересуются ли зарубежные партнеры этим опытом?

— Основными странами, заинтересованными в сотрудничестве, являются Россия и Китай. Они проявляют интерес к проведению совместных проектов, в том числе в области радиоэкологии, радиобиологии и сельскохозяйственной радиологии.

Чернобыль был первой крупной техногенной катастрофой такого характера. А атомная энергетика продолжает развиваться, и все государства должны знать об опыте ликвидации подобных катастроф, чтобы избежать ошибок, которые, возможно, в чем-то совершили мы. Ведь Советский Союз тогда столкнулся на тот момент с неизвестным врагом, о котором мы толком не знали, и могли лишь констатировать факт выпадения мегатонн радионуклидов на очень большой территории.

И правильность этого показывает трагедия на японской станции "Фукусима-1", случившаяся спустя 25 лет после Чернобыля. Что сделали японцы? Они приехали к нам и получили огромный пласт знаний, которые мы наработали за 25 лет. Эти знания — огромный потраченный научный, человеческий потенциал, огромные вложенные деньги. И этот 25-летний опыт японцы получили вот так сразу. И это им очень помогло. В подобных сферах мы должны помогать друг другу. Никто не застрахован от подобных ситуаций в будущем.

— А оказывает ли влияние на международное сотрудничество текущая геополитическая ситуация? Продолжается ли сотрудничество с той же Японией или с МАГАТЭ?

— Текущая геополитическая ситуация и западные санкции оказывают значительное влияние на международное сотрудничество. В свое время сотрудничество с японскими коллегами дало нам возможность не только обмена опытом и получения уникальных данных, но и представления результатов наших исследований на мировом уровне. Но в связи с ухудшением отношений с Западом сотрудничество с Японией приостановлено полностью. И с европейцами тоже. Мы знаем четко по общению с нашими коллегами, что сотрудничество прекращено вследствие административного ресурса.

А ученые, люди, которые занимаются этой проблематикой, готовы сотрудничать, они хотят с нами сотрудничать. Им запретили, проще говоря. Возобновление взаимодействия будет, когда на уровне правительств этих стран придет понимание необходимости сотрудничества.

Что касается МАГАТЭ, то сотрудничество прекращено не полностью. На время оно было приостановлено, но сейчас фрагменты сотрудничества сохранены — ведутся определенные консультации, обмен лабораторными данными, наши специалисты участвуют в симпозиумах по линии агентства. Но рассчитывать на какие-то проекты международной научно-технической помощи со стороны МАГАТЭ пока нам не стоит. Этого сейчас нет и в ближайшее время не будет. Но сохранены такие вот точечные контакты, они не такие масштабные, как были когда-то.

— Несет ли Чернобыльская АЭС до сих пор риски и угрозы для радиоэкологической обстановки в Белоруссии?

— В Республике Беларусь создана и функционирует система радиационного мониторинга, вошедшая в национальную систему мониторинга окружающей среды. В ее состав входит широкая сеть пунктов наблюдений и аккредитованных лабораторий. Основные объекты мониторинга — атмосферный воздух, почва, вода. При изменении ситуации на сопредельной территории мы сразу об этом узнаем. При правильной эксплуатации Чернобыльская АЭС не будет представлять угрозы для радиоэкологической обстановки. В случае возникновения пожаров на территории зоны отчуждения украинской стороны, большой интенсивности и охватывающих большие территории, при определенных климатических условиях и неблагоприятном стечении обстоятельств (направление и сила ветра, длительное отсутствие осадков, высокие положительные температуры) существует риск переноса радионуклидов на прилегающую к границе территорию Беларуси. В первую очередь это Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Индикатором этого процесса может быть увеличение среднегодовых значений содержания радионуклидов в пробах аэрозолей в пунктах постоянного наблюдения Белгидромета.

— Контакты с Украиной по чернобыльской тематике на данный момент отсутствуют?

— На данный момент контакты с украинской стороной по этой теме отсутствуют.

— В последнее время часто в новостях проскакивала информация о больших пожарах на территории рядом с Чернобыльской АЭС. Повлияли ли они на ситуацию в Белоруссии?