Медсестра рассказала о выплатах и последствиях работы в Чернобыле

Краткий пересказ от РИА ИИ Медработники, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получали высокие выплаты.

Об этом рассказала медсестра Инна Гуменюк. Она заработала в 17,5 раза больше своей обычной зарплаты.

Но после возвращения из Чернобыля у нее возникли проблемы со здоровьем.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Медработники, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получали высокие выплаты, рассказала работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк, которая заработала в 17,5 раз больше своей обычной зарплаты.

« "Если дома я получала 95 рублей в месяц, то за время работы в Чернобыле заработала 1671 рубль", - рассказала медработница в беседе с "Лентой.ру"

По словам Гуменюк, она провела в зоне аварии месяц, работая по 18 часов в сутки без выходных, при этом условия были тяжелыми.

Медработница добавила, что после возвращения из Чернобыля ей рекомендовали отложить рождение ребенка на несколько лет, однако впоследствии у нее возникли проблемы со здоровьем.