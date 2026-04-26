Медсестра рассказала о выплатах и последствиях работы в Чернобыле - РИА Новости, 26.04.2026
17:46 26.04.2026
Медсестра рассказала о выплатах и последствиях работы в Чернобыле

© РИА Новости / Игорь Костин
Чернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медработники, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получали высокие выплаты.
  • Об этом рассказала медсестра Инна Гуменюк. Она заработала в 17,5 раза больше своей обычной зарплаты.
  • Но после возвращения из Чернобыля у нее возникли проблемы со здоровьем.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Медработники, участвовавшие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получали высокие выплаты, рассказала работавшая в Чернобыле медсестра Инна Гуменюк, которая заработала в 17,5 раз больше своей обычной зарплаты.
«
"Если дома я получала 95 рублей в месяц, то за время работы в Чернобыле заработала 1671 рубль", - рассказала медработница в беседе с "Лентой.ру".
По словам Гуменюк, она провела в зоне аварии месяц, работая по 18 часов в сутки без выходных, при этом условия были тяжелыми.
Медработница добавила, что после возвращения из Чернобыля ей рекомендовали отложить рождение ребенка на несколько лет, однако впоследствии у нее возникли проблемы со здоровьем.
"Сначала казалось, что все обошлось, но после родов здоровье стало ухудшаться, потом я перенесла онкологию, сейчас очень сильно болят суставы ног", - рассказала она.
