Юрист рассказал, нужен ли чек для обмена товара в магазине

- Обменять покупку можно без предъявления чека, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также на нем есть пломбы и фабричные ярлыки.
- Продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара, который может пригодиться для повторного обращения в магазин, если средства не придут на карту в установленный срок.
- Деньги за возврат товара должны поступить покупателю максимум через три дня после визита в торговую точку (или в течение десяти дней при возврате товаров, купленных онлайн).
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Обменять покупку даже без предъявления чека можно, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также есть пломбы и фабричные ярлыки, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.
"Продавец должен обменять покупку, если соблюдены четыре условия: товар не был в употреблении; покупатель сохранил товарный вид вещи и ее потребительские свойства; на вещи есть пломбы и фабричные ярлыки; товар можно вернуть без предъявления чека", - сказал он.
Юрист рассказал о сроках возврата товаров в магазин
24 апреля, 04:53
При этом продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара. Юрист рекомендует сохранить его - если средства не придут на карту в установленный срок, чек может пригодиться для повторного обращения в магазин.
Елисеев отметил, что деньги должны поступить покупателю максимум через три дня после визита в торговую точку. При возврате товаров, купленных онлайн, деньги вернут в течение десяти дней с момента обращения. Если покупка оплачивалась наличными, продавец может вернуть деньги сразу или перевести их на карту, если клиент выразит такое желание.
Адвокат также напомнил, что продавец может отказать в обмене товара или возврата его стоимости, если докажет, что он был испорчен после покупки или дефект возник по вине покупателя.