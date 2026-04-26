Юрист рассказал, нужен ли чек для обмена товара в магазине

Краткий пересказ от РИА ИИ Обменять покупку можно без предъявления чека, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также на нем есть пломбы и фабричные ярлыки.

Продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара, который может пригодиться для повторного обращения в магазин, если средства не придут на карту в установленный срок.

Деньги за возврат товара должны поступить покупателю максимум через три дня после визита в торговую точку (или в течение десяти дней при возврате товаров, купленных онлайн).

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Обменять покупку даже без предъявления чека можно, если товар не был использован, сохранил товарный вид и свойства, а также есть пломбы и фабричные ярлыки, рассказал РИА Новости член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.

"Продавец должен обменять покупку, если соблюдены четыре условия: товар не был в употреблении; покупатель сохранил товарный вид вещи и ее потребительские свойства; на вещи есть пломбы и фабричные ярлыки; товар можно вернуть без предъявления чека", - сказал он.

При этом продавец обязан выдать накладную или чек о возврате товара. Юрист рекомендует сохранить его - если средства не придут на карту в установленный срок, чек может пригодиться для повторного обращения в магазин.

Елисеев отметил, что деньги должны поступить покупателю максимум через три дня после визита в торговую точку. При возврате товаров, купленных онлайн, деньги вернут в течение десяти дней с момента обращения. Если покупка оплачивалась наличными, продавец может вернуть деньги сразу или перевести их на карту, если клиент выразит такое желание.