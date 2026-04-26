В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

В результате атак беспилотников в различных округах Белгородской области, включая Краснояружский, Шебекинский и Грайворонский, повреждены социальные объекты, автомобили, автобусы и жилые дома.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, социальные объекты, автомобили, автобусы и жилые дома получили повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

"Сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа подверглось атаке дрона. Сотрудница, почувствовав ухудшение состояния, вызвала скорую. Прибывшая бригада медиков оказала женщине с баротравмой всю необходимую помощь", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".

Отмечается, что госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены фасад и входная группа одного из корпусов.

Кроме того, в Белгороде беспилотник атаковал социальный объект - повреждена кровля. Также в Шебекинском округе в городе Шебекино вследствие атак беспилотников повреждены легковой автомобиль, автобус и крыша социального объекта. Гладков добавил, что в Грайворонском округе в городе Грайворон в социальном объекте повреждено остекление, посечены крыши гаражей на территории административного объекта.

"В селе Гора-Подол от ударов дронов повреждён легковой автомобиль, выбиты окна, повреждены фасады и кровли в трёх частных домах. В селе Замостье дрон сдетонировал возле частного дома, выбито окно", - уточнил губернатор.