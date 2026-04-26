В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница - РИА Новости, 26.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 26.04.2026
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница, ей оказана необходимая помощь, госпитализация не потребовалась.
  • В результате атак беспилотников в различных округах Белгородской области, включая Краснояружский, Шебекинский и Грайворонский, повреждены социальные объекты, автомобили, автобусы и жилые дома.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, социальные объекты, автомобили, автобусы и жилые дома получили повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков
"Сельхозпредприятие в хуторе Вязовской Краснояружского округа подверглось атаке дрона. Сотрудница, почувствовав ухудшение состояния, вызвала скорую. Прибывшая бригада медиков оказала женщине с баротравмой всю необходимую помощь", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки повреждены фасад и входная группа одного из корпусов.
Кроме того, в Белгороде беспилотник атаковал социальный объект - повреждена кровля. Также в Шебекинском округе в городе Шебекино вследствие атак беспилотников повреждены легковой автомобиль, автобус и крыша социального объекта. Гладков добавил, что в Грайворонском округе в городе Грайворон в социальном объекте повреждено остекление, посечены крыши гаражей на территории административного объекта.
"В селе Гора-Подол от ударов дронов повреждён легковой автомобиль, выбиты окна, повреждены фасады и кровли в трёх частных домах. В селе Замостье дрон сдетонировал возле частного дома, выбито окно", - уточнил губернатор.
По словам губернатора, в Краснояружском округе в селе Илёк-Пеньковка FPV-дрон нанёс удар по частному дому - выбиты окна и посечён фасад. В посёлке Красная Яруга при детонации дрона повреждён служебный автобус соцобъекта.
ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
