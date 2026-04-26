В Севастополе возобновили движение поездов, нарушенное атакой БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Севастополь-Инкерман-1, нарушенное из-за падения обломков сбитого беспилотника ВСУ, возобновлено, сообщает компания-перевозчик ЮППК.
В Севастополе ночью части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия, железнодорожное полотно не повреждено, но возможна задержка пригородных поездов, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев.
"Движение на участке Севастополь — Инкерман-1 восстановлено в полном объёме", - говорится в сообщении.
ВСУ минувшей ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель , сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены 34 многоквартирных дома (выбиты окна, местами повреждены балконы) и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры. Один человек погиб, четверо ранены.