Больница в Севастополе, в которую попали обломки БПЛА, работает штатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Больница в Севастополе, в которую попали обломки беспилотника при воздушной атаке ВСУ, работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства города.
Обломки беспилотника попали в отделение кардиологии здания первой городской больницы в Севастополе, ранен один человек, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев.
"В кардиологическом отделении выбито два окна. Больница работает штатно", - сказали в пресс-службе.
ВСУ минувшей ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил ранее Развожаев. Повреждены 34 многоквартирных дома (выбиты окна, местами повреждены балконы) и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры. Один человек погиб, четверо ранены.
