Рейтинг@Mail.ru
Больница в Севастополе, в которую попали обломки БПЛА, работает штатно
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 26.04.2026
Больница в Севастополе, в которую попали обломки БПЛА, работает штатно

Больница в Севастополе, куда попали обломки БПЛА, работает, выбиты два окна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Больница в Севастополе, в которую попали обломки беспилотника при воздушной атаке ВСУ, работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства города.
Обломки беспилотника попали в отделение кардиологии здания первой городской больницы в Севастополе, ранен один человек, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев.
"В кардиологическом отделении выбито два окна. Больница работает штатно", - сказали в пресс-службе.
ВСУ минувшей ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, уничтожена 71 воздушная цель, сообщил ранее Развожаев. Повреждены 34 многоквартирных дома (выбиты окна, местами повреждены балконы) и 17 частных домов, а также ряд объектов городской инфраструктуры. Один человек погиб, четверо ранены.
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала