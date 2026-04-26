Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 26.04.2026
В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область, скончался в больнице.
  • Атака БПЛА произошла в селе Волчья Александровка Волоконовского округа, дрон нанес удар по машине.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу Гладков сообщал, что в результате атаки БПЛА на Белгородскую область мужчина в селе Волчья Александровка получил травмы, дрон нанес удар по машине.
"Мужчина, который получил ранения вчера в Волчьей Александровке Волоконовского округа при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль, скончался. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ медики делали всё, чтобы спасти ему жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы", - написал Гладков в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала