В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на Белгородскую область, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу Гладков сообщал, что в результате атаки БПЛА на Белгородскую область мужчина в селе Волчья Александровка получил травмы, дрон нанес удар по машине.
"Мужчина, который получил ранения вчера в Волчьей Александровке Волоконовского округа при атаке вражеского дрона на легковой автомобиль, скончался. В отделении реанимации Валуйской ЦРБ медики делали всё, чтобы спасти ему жизнь, но полученные ранения оказались несовместимы", - написал Гладков в Telegram-канале.