Вологодский губернатор рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Состояние одного из пяти пострадавших при атаке БПЛА на производственную площадку фосфорного комплекса в Вологодской области тяжелое, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь с субботы на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит", возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет, на данный момент утечка ликвидирована. Филимонов уточнял, что пострадали пять человек, их госпитализировали.
"Всего пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии", - написал Филимонов в Telegram-канале.
22 июня 2022, 17:18