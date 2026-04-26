Вологодский губернатор рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА - РИА Новости, 26.04.2026
08:06 26.04.2026
Вологодский губернатор рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА

Состояние одного из пострадавших при атаке БПЛА в Вологодской области тяжелое

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Состояние одного из пяти пострадавших при атаке БПЛА на производственную площадку фосфорного комплекса в Вологодской области тяжелое, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки БПЛА в ночь с субботы на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит", возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет, на данный момент утечка ликвидирована. Филимонов уточнял, что пострадали пять человек, их госпитализировали.
"Всего пострадали пять человек, один в тяжелом состоянии", - написал Филимонов в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
