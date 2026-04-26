В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с кислотой

Специальная военная операция на Украине
 
06:05 26.04.2026 (обновлено: 07:47 26.04.2026)
В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с серной кислотой

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит».
  • В результате атаки пострадали пять человек, они госпитализированы в Вологодскую областную больницу №3 с ожогами от серной кислоты.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трубопровод с серной кислотой поврежден из-за атаки БПЛА на предприятии в Вологодской области, пострадали пять человек, они госпитализированы с ожогами, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит". Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек, у них ожоги от серной кислоты. Уточняется, что они госпитализированы в Вологодскую областную больницу №3.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
