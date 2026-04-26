В Вологодской области из-за атаки БПЛА поврежден трубопровод с кислотой

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трубопровод с серной кислотой поврежден из-за атаки БПЛА на предприятии в Вологодской области, пострадали пять человек, они госпитализированы с ожогами, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Губернатор сообщил, что в результате атаки пострадали пять человек, у них ожоги от серной кислоты. Уточняется, что они госпитализированы в Вологодскую областную больницу №3.