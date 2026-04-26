Обломки БПЛА попали в здание больницы в Севастополе

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Обломки беспилотника попали в здание больницы в Севастополе, ранен один человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Губернатор также добавил, что части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути, повреждена контактная линия. Уточняется, что возможна задержка пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.