ПВО сбила 43 БПЛА над Севастополем

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Cилы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА ВСУ над Севастополем и морем, ранены два человека, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ", — написал Развожаев.
Он уточнил, что над морем и разными частями города сбили 43 беспилотника.
В районе проспекта Генерала Острякова обломками БПЛА ранило пассажира автомобиля, а в районе улицы Генерала Мельника молодая женщина получила осколочное ранение.
Кроме того, в районе Радиогорки в двух домах повреждено остекление, в районе Учкуевки получила повреждения газовая труба.
ВСУ ежедневно нацеливают дроны и ракеты на гражданские объекты в приграничных и других регионах. В ответ российские войска бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
