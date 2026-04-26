ПВО сбила 43 БПЛА над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА ВСУ над Севастополем и над морем.

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Cилы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 БПЛА ВСУ над Севастополем и морем, ранены два человека, сообщил в канале на платформе " Макс " губернатор Михаил Развожаев.

« "В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ", — написал Развожаев.

Он уточнил, что над морем и разными частями города сбили 43 беспилотника.

В районе проспекта Генерала Острякова обломками БПЛА ранило пассажира автомобиля, а в районе улицы Генерала Мельника молодая женщина получила осколочное ранение.

Кроме того, в районе Радиогорки в двух домах повреждено остекление, в районе Учкуевки получила повреждения газовая труба.