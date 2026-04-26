США перенаправили 37 судов в рамках блокады Ирана, утверждает командование

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Силы США в рамках морской блокады Ирана развернули 37 судов, утверждает центральное командование Пентагона (CENTCOM).
"37 судов было перенаправлено с начала блокады", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. 8 апреля было объявлено о прекращении американских атак для переговоров с Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада продолжится до заключения сделки.