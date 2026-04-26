ПВО ночью уничтожила 203 украинских беспилотника

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. За ночь силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 203 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России в воскресенье.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 25 апреля до 7.00 26 апреля по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
