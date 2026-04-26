Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим КНДР

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 26.04.2026 (обновлено: 16:40 26.04.2026)
Белоусов вручил ордена выполнявшим задачи в Курской области солдатам КНДР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Пхеньяне на церемонии вручения орденов Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии (КНА) в КНДР.
  • Вручение наград состоялось по случаю проявления отваги и героизма военнослужащими КНА при выполнении задач в Курской области.
  • КНДР отправляла в Россию военнослужащих для участия в операции по освобождению Курской области, а также саперов для разминирования территории и военных строителей для восстановления разрушенных объектов.
ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в КНДР в воскресенье вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии (КНА), проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.
"По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге", - сказал министр обороны России на церемонии.
По его словам, сегодня чествуются истинные герои нашего времени, которые являются элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой.
"Во все исторические эпохи безопасность и суверенитет государства опирались на крепкие плечи его защитников. Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - подчеркнул Белоусов.
Он отметил, что вручение государственных наград - это не просто признание профессионализма военнослужащих КНА.
"За каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил. Готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей. Вы действовали в сложнейших условиях, демонстрируя не только блестящую выучку, но и стальной характер. Ваши храбрость и решительность во многом способствовали достижению нашего общего успеха. Выражаю огромную благодарность от всего российского народа и от себя лично за оказанную помощь", - сказал министр обороны России.
В свою очередь, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль выразил благодарность российским товарищам за оценку подвигов и заслуг, совершенных военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.
В соответствии с четвертой статьей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР отправляла в РФ военнослужащих для участия в операции по освобождению Курской области. Кроме того, в 2025 года лидером КНДР Ким Чен Ыном было принято решение направить в Россию саперов для разминирования российской территории, а также военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.
РоссияКНДРКурская областьАндрей БелоусовКим Чен ЫнБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала