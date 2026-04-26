Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим КНДР

КНДР отправляла в Россию военнослужащих для участия в операции по освобождению Курской области, а также саперов для разминирования территории и военных строителей для восстановления разрушенных объектов.

ПХЕНЬЯН, 26 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в КНДР в воскресенье вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии (КНА), проявившим отвагу и героизм при выполнении задач в Курской области.

"По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге", - сказал министр обороны России на церемонии.

По его словам, сегодня чествуются истинные герои нашего времени, которые являются элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой.

"Во все исторические эпохи безопасность и суверенитет государства опирались на крепкие плечи его защитников. Мужество, отвага и готовность встать несокрушимой стеной на пути любых угроз всегда отличали корейских воинов. И сегодня, глядя на вас, мы с уверенностью можем сказать: славные традиции легендарных предков, традиции доблести и чести находятся в надежных руках", - подчеркнул Белоусов

Он отметил, что вручение государственных наград - это не просто признание профессионализма военнослужащих КНА.

"За каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил. Готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей. Вы действовали в сложнейших условиях, демонстрируя не только блестящую выучку, но и стальной характер. Ваши храбрость и решительность во многом способствовали достижению нашего общего успеха. Выражаю огромную благодарность от всего российского народа и от себя лично за оказанную помощь", - сказал министр обороны России.

В свою очередь, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль выразил благодарность российским товарищам за оценку подвигов и заслуг, совершенных военнослужащими КНА в ходе зарубежной военной операции.