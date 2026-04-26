В МИД оценили политику Запада в ядерной сфере - РИА Новости, 26.04.2026
08:01 26.04.2026
В МИД оценили политику Запада в ядерной сфере

Белоусов: политика Запада в ядерной сфере ущемляет интересы России

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политика западных стран в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России и чревата скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
  • Дипломат подчеркнул, что действия западной «ядерной тройки» нарушают договоренности, закрепленные в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года.
  • Белоусов отметил, что США и их союзники стремятся получить решающее военное превосходство над своими соперниками (Россией и Китаем), используя ядерный и иной стратегический инструментарий.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Политика западных стран в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России и чревата скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Рецепт сверхдержавности: все китайцы друг другу родные
Вчера, 08:00
"В контексте нынешнего кризиса по линии "Россия – Запад" продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны и чреватые скатыванием к прямому вооружённому конфликту ядерных держав", - сказал Белоусов.
Он предупредил, что западные страны "затеяли крайне опасную игру".
"Отмечу, что со стороны западной "ядерной тройки" это делается в нарушение тех пониманий и договоренностей, которые закреплены в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что США и их союзники в области стратегической стабильности придерживаются политики "мира посредством силы". По словам собеседника агентства, на практике это означает, что западные страны стремятся получить решающее военное превосходство над своими соперниками, которых называют прямо - Россия и Китай.
"При этом они стремятся подверстать под эти цели ядерный и иной стратегический инструментарий", - заключил Белоусов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Отдам даже Киев: выяснилось, что Трамп ждет от Путина больше всего на свете
Вчера, 08:00
 
