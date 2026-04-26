В МИД оценили политику Запада в ядерной сфере

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Политика западных стран в ядерной сфере ущемляет коренные интересы безопасности России и чревата скатыванием к прямому вооруженному конфликту ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Одиннадцатая конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

"В контексте нынешнего кризиса по линии "Россия – Запад" продолжают совершаться эскалационные действия, ущемляющие коренные интересы нашей страны и чреватые скатыванием к прямому вооружённому конфликту ядерных держав", - сказал Белоусов

Он предупредил, что западные страны "затеяли крайне опасную игру".

"Отмечу, что со стороны западной "ядерной тройки" это делается в нарушение тех пониманий и договоренностей, которые закреплены в совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств о недопущении ядерной войны и предотвращении гонки вооружений от 3 января 2022 года", - подчеркнул дипломат.

Китай. Он отметил, что США и их союзники в области стратегической стабильности придерживаются политики "мира посредством силы". По словам собеседника агентства, на практике это означает, что западные страны стремятся получить решающее военное превосходство над своими соперниками, которых называют прямо - Россия