Названа ошибка автомобилистов, приводящая к дорогому ремонту весной

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксплуатация автомобиля без диагностики после зимы — одна из главных ошибок водителей, которая может привести к дорогому ремонту.

Скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог проявляются весной и могут вызвать износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором.

Водителям советуют провести диагностику сразу после зимы и изменить стиль вождения, чтобы снизить риск внеплановых расходов.

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Эксплуатация автомобиля без диагностики после зимы - одна из главных ошибок водителей, которая может привести к дорогому ремонту, рассказали РИА Новости в "Сбербанк Лизинге".

"Одна из самых опасных ошибок - считать, что если автомобиль пережил зиму, значит, с ним все в порядке. На самом деле именно весной начинают проявляться скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог: износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором", - отметили в компании.

Там подчеркнули, что если весной продолжать эксплуатацию без диагностики и соответствующего обслуживания, то мелкие неисправности быстро перерастут в серьезные поломки, требующие ремонта, стоимость которого может оказаться в разы выше профилактического.

Водителям советуют не ждать явной поломки для обращения в сервис, а провести диагностику сразу после зимы и проверить подвеску, тормоза, а также состояние технических жидкостей. Это позволит выявить проблемы до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту.