Названа ошибка автомобилистов, приводящая к дорогому ремонту весной - РИА Новости, 26.04.2026
10:14 26.04.2026
Названа ошибка автомобилистов, приводящая к дорогому ремонту весной

Эксплуатация автомобиля после зимы без диагностики может привести к ремонту

© РИА Новости / Александр Кряжев — Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов. Архивное фото
  • Эксплуатация автомобиля без диагностики после зимы — одна из главных ошибок водителей, которая может привести к дорогому ремонту.
  • Скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог проявляются весной и могут вызвать износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором.
  • Водителям советуют провести диагностику сразу после зимы и изменить стиль вождения, чтобы снизить риск внеплановых расходов.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Эксплуатация автомобиля без диагностики после зимы - одна из главных ошибок водителей, которая может привести к дорогому ремонту, рассказали РИА Новости в "Сбербанк Лизинге".
"Одна из самых опасных ошибок - считать, что если автомобиль пережил зиму, значит, с ним все в порядке. На самом деле именно весной начинают проявляться скрытые последствия морозов, реагентов и плохих дорог: износ подвески, повреждения тормозной системы, проблемы с аккумулятором", - отметили в компании.
Там подчеркнули, что если весной продолжать эксплуатацию без диагностики и соответствующего обслуживания, то мелкие неисправности быстро перерастут в серьезные поломки, требующие ремонта, стоимость которого может оказаться в разы выше профилактического.
Водителям советуют не ждать явной поломки для обращения в сервис, а провести диагностику сразу после зимы и проверить подвеску, тормоза, а также состояние технических жидкостей. Это позволит выявить проблемы до того, как они приведут к дорогостоящему ремонту.
"Кроме того, весной важно изменить стиль вождения: снижать скорость на плохих дорогах и избегать резких маневров. Эти простые меры помогают существенно снизить риск внеплановых расходов", - добавили в "Сбербанк Лизинге".
Автомобиль в сервисе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Автоэксперт назвал семь признаков скорой поломки машины
14 декабря 2025, 03:15
 
