При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель.
- Еще пять человек получили ранения.
- В оказавшихся под атаками округах повреждены два коммерческих объекта и восемь легковых автомобилей.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, пятеро ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчина, получивший множественные осколочные ранения, скончался по пути в медицинское учреждение. У женщины осколочное ранение шеи. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу Белгорода.
Гладков отмечает, что в посёлке Разумное Белгородского округа беспилотники атаковали два коммерческих объекта.
"Пострадали две женщины. У одной пострадавшей баротравма. В городской больнице №2 города Белгорода ей оказана помощь, госпитализация не потребовалась. У второй пострадавшей осколочные ранения мягких тканей живота. Ей оказывают помощь в городской больнице №2 города Белгорода ", - добавил он.
Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и восемь легковых автомобилей.
Также в городе Шебекино от удара беспилотника две женщины получили баротравмы. В городской больнице Белгорода им оказана помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно. Уточняется, что в доме повреждены остекление, забор и фасад.
