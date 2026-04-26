Военные отражают вторую за ночь атаку ВСУ на Севастополь

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военные вновь отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты четыре воздушных цели в районе Северной стороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито четыре воздушных цели в районе Северной стороны", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор также добавил, что, по информации спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.