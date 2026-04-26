Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину, заявил посол

03:39 26.04.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину, но их число уменьшилось, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Да, продолжают приезжать. Их число уменьшилось, возможно, в связи с новыми правилами, поскольку раньше было проще получить гражданство Аргентины. Сейчас его получить не так просто. Но они все равно приезжают. У нас хорошая медицина", - сказал дипломат в беседе с агентством.
В 2022-2023 годах "родильный туризм" из России в Аргентину активизировался. Это было сопряжено с расследованиями в отношении агентств, помогавших россиянкам с родами в Аргентине и получением местных документов, и в итоге привело к ужесточению миграционного законодательства этой страны.
В мае 2025 года в аргентинское миграционное законодательство были внесены изменения. В частности, иностранные граждане больше не могут подавать заявление на гражданство страны сразу после рождения ребенка или заключения брака с аргентинцем.
