Глава МИД Ирана отправился в Москву
21:10 26.04.2026 (обновлено: 21:13 26.04.2026)
Глава МИД Ирана отправился в Москву

Глава МИД Ирана Аракчи отправился в Москву для переговоров с руководством России

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился с визитом в Москву.
  • Он планирует обсудить с российским руководством двусторонние отношения и развитие событий в регионе и мире.
  • Одной из тем консультаций будут переговоры между Ираном и США.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву, где проведет переговоры с представителями российского руководства, сообщил иранский МИД.
"Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире", - говорится в заявлении МИД.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Аракчи рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.
В российском МИД подтвердили РИА Новости визит главы МИД Ирана в Россию для переговоров.
Сообщалось, что перед визитом в Россию Аракчи посетил Оман и Пакистан, который выступает посредником в контактах между Тегераном и Вашингтоном. Одной из тем консультаций в Москве, как отмечал посол Ирана, будут переговоры между Ираном и США.
