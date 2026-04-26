Глава МИД Ирана отправился в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отправился с визитом в Москву.
- Он планирует обсудить с российским руководством двусторонние отношения и развитие событий в регионе и мире.
- Одной из тем консультаций будут переговоры между Ираном и США.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправился в Москву, где проведет переговоры с представителями российского руководства, сообщил иранский МИД.
"Аракчи направился в Москву во главе дипломатической делегации. В ходе визита он проведет консультации с российскими высокопоставленными лицами по двусторонним отношениям, а также развитию событий в регионе и мире", - говорится в заявлении МИД.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что Аракчи рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.
В российском МИД подтвердили РИА Новости визит главы МИД Ирана в Россию для переговоров.