Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан перед визитом в Москву
17:57 26.04.2026 (обновлено: 18:10 26.04.2026)
Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан перед визитом в Москву

Dawn: Аракчи прибыл в Пакистан для встречи с чиновниками перед визитом в Москву

© AP Photo / Frank Franklin II — Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан для встречи с высокопоставленными чиновниками.
  • Затем он отправится в Москву.
  • Ранее Аббас Аракчи совершил однодневный визит в Оман.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан для встречи с высокопоставленными пакистанскими чиновниками и позднее отправится в Москву, сообщает пакистанская газета Dawn со ссылкой на источники.
«
"Аракчи прибыл на авиабазу Нур-Хан в Равалпинди после завершения однодневного визита в Оман. Он встретится с высокопоставленными пакистанскими чиновниками во время своего непродолжительного пребывания в Исламабаде и затем отправится в Москву", - сообщает издание.
Ранее Аракчи обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком и министром иностранных дел султаната Бадром бен Хамад Аль-Бусаиди вопросы безопасности Персидского и Оманского заливов, а также судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
