Евродепутат оценил запрет Прибалтики на полет Фицо в Россию - РИА Новости, 25.04.2026
01:51 25.04.2026
Евродепутат оценил запрет Прибалтики на полет Фицо в Россию

РИА Новости: Блага назвал враждебным жестом запрет Прибалтики на полет Фицо в РФ

Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Решение стран Прибалтики запретить словацкому премьеру Роберту Фицо пролететь через их воздушное пространство в Москву на торжества по случаю Дня Победы – это сигнал враждебности по отношению ко всему словацкому народу, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
Ранее Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна также заявил, что его страна снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство, как сделала это в 2025 году.
"Если захочет пролететь какая-нибудь "Аль-Каида"* (террористическая организация, запрещена в РФ), вы этого ей не разрешите, но Роберт Фицо – это премьер-министр Словацкой Республики, государства-члена Евросоюза, он не террорист. Он просто видный государственный деятель, и когда Литва, Латвия или Эстония совершают подобные действия, это сигнал враждебности по отношению к словацкому народу как таковому", - сказал собеседник агентства.
Как подчеркнул Блага, решение прибалтов не сможет воспрепятствовать визиту Фицо в Москву, и словацкий премьер просто выберет другой маршрут, как сделал это в 2025 году. При этом собеседник агентства обратил внимание, что своими действиями, включая отношение к россиянам, страны Прибалтики нарушают правила ЕС.
"Прибалтика давно сошла с ума. Они не пропускают самолет словацкого премьера. Это значит, что в Прибалтике что-то сгнило, и об этом нам надо серьезно говорить. Поэтому Словакия отреагирует. Она должна отреагировать, поднять эти вопросы, и, если власти стран Прибалтики хотят вести против нас такую скрытую войну, мы должны защищаться", - отметил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
