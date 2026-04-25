Евродепутат оценил запрет Прибалтики на полет Фицо в Россию

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Решение стран Прибалтики запретить словацкому премьеру Роберту Фицо пролететь через их воздушное пространство в Москву на торжества по случаю Дня Победы – это сигнал враждебности по отношению ко всему словацкому народу, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.