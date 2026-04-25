В загранпаспортах россиян отменят запись о детях

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 25.04.2026
В загранпаспортах россиян с 2027 года отменят запись о детях

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРоссийские паспорта и посадочный в руках у пассажира
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Российские паспорта и посадочный в руках у пассажира. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В загранпаспортах россиян старого образца с 1 января 2027 года отменят внесение записи о детях.
  • Как поясняли ранее разработчики закона, внесение записи о детях не пользовалось популярностью у россиян.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на отмену с 1 января 2027 года в загранпаспортах россиян старого образца внесения записи о детях и государственной пошлины за отменяемую услугу, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно первому документу, из закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в частях об уплате госпошлины и взимании консульского сбора исключается норма о внесении изменений в паспорт. Авторы закона поясняли, что речь идет о внесении в документ записей о детях гражданина до 14 лет.
Записи о детях планируется исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ.
Второй закон признает утратившей силу норму Налогового кодекса об уплате госпошлины за внесение изменений в загранпаспорт гражданина РФ. В настоящее эта пошлина составляет 500 рублей и уплачивается лишь за внесение в загранпаспорт записей о детях в возрасте до 14 лет. А консульский сбор за внесение таких же записей в дипломатический и служебный паспорта составляет 10 долларов США.
Как поясняли ранее разработчики закона, внесение записи о детях не пользовалось популярностью у россиян. Так, ежегодно (за последние пять лет) подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ с заявлениями о внесении в ранее выданные загранпаспорта таких записей обращались около 2,5 тысячи человек, то есть записи о детях вносятся только в один из 900 паспортов их родителей.
Кроме того, внесение в загранпаспорт одного из родителей такой записи не дает ребенку право на выезд за пределы РФ без своего загранпаспорта, если это не определено международными договорами.
ОбществоРоссияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала