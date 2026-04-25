В загранпаспортах россиян отменят запись о детях

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, направленные на отмену с 1 января 2027 года в загранпаспортах россиян старого образца внесения записи о детях и государственной пошлины за отменяемую услугу, соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно первому документу, из закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в частях об уплате госпошлины и взимании консульского сбора исключается норма о внесении изменений в паспорт. Авторы закона поясняли, что речь идет о внесении в документ записей о детях гражданина до 14 лет.

Записи о детях планируется исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ.

Второй закон признает утратившей силу норму Налогового кодекса об уплате госпошлины за внесение изменений в загранпаспорт гражданина РФ. В настоящее эта пошлина составляет 500 рублей и уплачивается лишь за внесение в загранпаспорт записей о детях в возрасте до 14 лет. А консульский сбор за внесение таких же записей в дипломатический и служебный паспорта составляет 10 долларов США

Как поясняли ранее разработчики закона, внесение записи о детях не пользовалось популярностью у россиян. Так, ежегодно (за последние пять лет) подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ с заявлениями о внесении в ранее выданные загранпаспорта таких записей обращались около 2,5 тысячи человек, то есть записи о детях вносятся только в один из 900 паспортов их родителей.