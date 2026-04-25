Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 25.04.2026
В Колумбии при взрыве на Панамериканском шоссе погибли семь человек

Теракт на шоссе в Колумбии унес жизни семи человек, 20 пострадали

Полиция Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Колумбии на Панамериканском шоссе произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек и более 20 получили тяжелые ранения.
  • Губернатор региона Гусман назвал произошедшее трагедией и заявил о необходимости решительных действий со стороны национального правительства для обеспечения общественной безопасности.
  • Президент Колумбии Петро обвинил в произошедшем выходцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) и назвал организатора атаки — боевика по прозвищу "Марлон".
МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и более 20 получили тяжелые ранения в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, сообщил губернатор региона Октавио Гусман.
"На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), было приведено в действие взрывное устройство - это неизбирательная атака против гражданского населения, которая, по предварительным данным, привела к гибели семи мирных жителей и более чем 20 тяжело раненым", - написал Гусман в своем блоге в соцсети X.
Глава департамента назвал произошедшее трагедией и заявил, что регион сталкивается с "эскалацией терроризма".
"Каука не может дальше в одиночку противостоять этой варварской ситуации … мы требуем от национального правительства решительных, последовательных и эффективных действий перед лицом серьезного кризиса общественной безопасности, а также срочного присутствия министерства обороны в Кауке", - добавил чиновник.
По его словам, местные власти задействовали все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий атаки - больницы работают "на пределе" возможностей, ситуация на Панамериканском шоссе остается "неопределенной", силы безопасности продолжают операцию на месте происшествия.
Гусман также сообщил, что за последние часы в ряде муниципалитетов департамента, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда, зафиксированы новые акты насилия.
"Мы незамедлительно созвали совет безопасности и обращаемся со срочным призывом к усилению присутствия, реальной поддержке и решительным действиям со стороны национальных властей, которые обеспечат жизнь и безопасность жителей Кауки", - заявил губернатор.
Президент Колумбии Густаво Петро назвал произошедшее в своем блоге терроризмом и фашизмом, прямо обвинив в содеянном выходцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) под руководством их главаря Ивана Мордиско. По его словам, организатор атаки установлен правоохранителями - это боевик по прозвищу "Марлон".
Вооружённые силы Нигерии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
При взрыве в нигерийской мечети погибли семь человек
24 декабря 2025, 21:46
 
В миреКолумбияКаукаГуставо ПетроРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала