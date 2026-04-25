В Колумбии при взрыве на Панамериканском шоссе погибли семь человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Колумбии на Панамериканском шоссе произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек и более 20 получили тяжелые ранения.

МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и более 20 получили тяжелые ранения в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, сообщил губернатор региона Октавио Гусман.

"На Панамериканском шоссе, в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио), было приведено в действие взрывное устройство - это неизбирательная атака против гражданского населения, которая, по предварительным данным, привела к гибели семи мирных жителей и более чем 20 тяжело раненым", - написал Гусман в своем блоге в соцсети X

Глава департамента назвал произошедшее трагедией и заявил, что регион сталкивается с "эскалацией терроризма".

"Каука не может дальше в одиночку противостоять этой варварской ситуации … мы требуем от национального правительства решительных, последовательных и эффективных действий перед лицом серьезного кризиса общественной безопасности, а также срочного присутствия министерства обороны в Кауке", - добавил чиновник.

По его словам, местные власти задействовали все имеющиеся ресурсы для ликвидации последствий атаки - больницы работают "на пределе" возможностей, ситуация на Панамериканском шоссе остается "неопределенной", силы безопасности продолжают операцию на месте происшествия.

Гусман также сообщил, что за последние часы в ряде муниципалитетов департамента, включая Эль-Тамбо, Калото, Попаян, Гуачене, Меркадерес и Миранда, зафиксированы новые акты насилия.

"Мы незамедлительно созвали совет безопасности и обращаемся со срочным призывом к усилению присутствия, реальной поддержке и решительным действиям со стороны национальных властей, которые обеспечат жизнь и безопасность жителей Кауки", - заявил губернатор.