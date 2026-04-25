Подполье рассказало о взрыве в Харьковской области - РИА Новости, 25.04.2026
08:22 25.04.2026 (обновлено: 08:48 25.04.2026)
Подполье рассказало о взрыве в Харьковской области

Лебедев сообщил о взрывах в районе военной части ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе военной части ВСУ в городе Богодухов Харьковской области прогремели взрывы.
  • После взрывов врачей местной больницы вызвали на работу из-за большого потока раненых.
ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе военной части ВСУ в городе Богодухов Харьковской области, после этого врачей местной больницы вызвали на работу из-за большого потока раненых, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В половине второго ночи 25 апреля взрывалось со стороны военной части на западе Богодухова. Врачей, отработавших смены, вызывали из дома, присылая за ними военные машины. Очень много раненых", - сказал подпольщик.
Он добавил, что нескольких тяжелораненых увезли в Харьков.
По данным подполья, на территории военной части ВСУ в городе Богодухов украинских мобилизованных обучали использованию военной техники стран НАТО.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
