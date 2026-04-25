Подполье рассказало о взрыве в Харьковской области

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе военной части ВСУ в городе Богодухов Харьковской области, после этого врачей местной больницы вызвали на работу из-за большого потока раненых, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В половине второго ночи 25 апреля взрывалось со стороны военной части на западе Богодухова. Врачей, отработавших смены, вызывали из дома, присылая за ними военные машины. Очень много раненых", - сказал подпольщик.